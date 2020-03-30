Сивохо про своє звільнення: клеркам з РНБО нецікава тема Донбасу

Копирайт изображения Facebook Сергія Сивохо

Колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив свою відставку та розкритикував політику Радбезу.

У понеділок кілька ЗМІ повідомили, що РНБО звільнила пана Сивохо з посади радника Олексія Данілова.

"Можна, звичайно, нічого не писати - все й так зрозуміло, що клеркам з РНБО більше нецікава тема Донбасу", - написав пан Сивохо.

Сивохо заявив, що РНБО з "грізного та важливого органу перетворилась на фікцію".

Політик додав, що його не турбує втрачена "корочка", але він переживає щодо втраченого Донбасу.

"Я радий, що зможу сконцентруватись на Національній платформі примирення та єдності", - додав Сергій Сивохо.

Колишній "кавеенщик", актор та кандидат у депутати від "Слуги народу" став радником в РНБО у жовтні.

За час на посаді пан Сивохо запам'ятався скандалами через його вислови щодо необхідності діалогу з мешканцями окупованих районів Донбасу.

12 березня він презентував платформу діалогу з Донбасом, яка закінчилась сутичками з ветеранами полку "Азов".

Після цього частина депутатів від "Слуги народу" звернулись до РНБО з проханням звільнити пана Сивохо.

Із КВК - у РНБО

"Починаю тиждень на новій посаді: радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної і важливої роботи", - почав свою роботу в РНБО Сергій Сивохо.

І додав фото посвідчення від апарату Ради нацбезпеки.

Тоді це викликало шквал емоцій у соцмережах, користувачі висловлювали сумніви в адекватності такого призначення.

Вже на наступний день Сергій Сивохо написав більш розгорнуто про те, чим планує займатися.

"Відразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і смислами, і працювати буду з великою і цілеспрямованою командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах", - відзначив він.

"Я пропоную не поспішати з висновками, хайпом і хейтом. Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. А поки що давайте об'єднувати зусилля в ім'я Донбасу, Криму і України", - додав шоумен.

Сергій Сивохо навіть опублікував фото біля стели Донецької області з підписом: "Тут не скрізь є зв'язок. А у деяких місцях зв'язком користуватися не рекомендується. Пишіть!"

Хто такий Сергій Сивохо?

Сергій Сивохо народився у Донецьку. Йому 50 років.

Став відомим після виступів у КВК, де грав за команди Донецького політехнічного інституту і "Дрім-тім" у кінці 1980-х та на початку 1990-х. Пізніше також з'являвся у "Збірній СНД" та "Збірній ХХ століття".

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергія Сивохо більше знають як шоумена та зірку КВН, але сам він наполягає, що має більше досвіду як медіаменеджер

"Завдяки КВК вже потрапив на телебачення. А далі ви і самі в курсі! Як ведучий, автор, редактор і, нарешті, продюсер працював з ТБ-каналами "1+1", "Інтер", "Україна", ICTV і ще з багатьма іншими", - йдеться на його сторінці у Facbook.

Працював Сивохо і на російському телебаченні, зокрема у 1990-х на "ТВ-6" вів гумористичну передачу "Раз в неделю".

Також був радіоведучим на кількох українських радіостанціях та значився як власник "Мега-радіо".

В останні роки найбільше з'являвся на телеекранах як один з тренерів "Ліги сміху" - продукту "Кварталу 95" Володимира Зеленського.

"У засобах масової інформації мене звикли називати "шоуменом" і "коміком". Хоча, в першу чергу, я медіаменеджер, продюсер і організатор", - йдеться у його біографії на Facebook.

У політиці

Image caption Сергій Сивохо у штабі Зеленського, перший тур президентських виборів

Саме з Володимиром Зеленським, вочевидь, пов'язаний похід Сивохи у політику.

Під час першого туру президентських виборів у березні він з'явився у штабі тоді ще кандидата в президенти Зеленського, після чого почали припускати, що ще один колишній "кавеенщик" може мати політичні амбіції.

А на позачергових виборах до Ради Сергій Сивохо вже став кандидатом від "Слуги Народу" на прифронтовому окрузі на Донбасі - у Дружківці та Костянтинівці.

Там його опонентами стали один з колишніх лідерів "Партії регіонів" Борис Колесніков та мер Дружківки Валерій Гнатенко, який балотувався від "Опозиційної платформи - За життя".

У даних про кандидата Сергія Сивохи значилося, що він є "креативним продюсером ТОВ "Квартал 95" та безпартійним.

"Я йду на вибори в команді президента Володимира Зеленського. Бо поділяю його систему цінностей і пріоритетів. Сподіваюсь на рішучі і кардинальні зміни у країні", - писав він у своїй програмі.

Але вибори Сергій Сивохо програв, поступившись і Колеснікову, і Гнатенку, який у підсумку отримав мандат.

Копирайт изображения Facebook Сергія Сивохо Image caption На шатхі з керівником Донецької обладміністрації

Шоумен зміг набрати понад 12 тис. голосів, що на 10 тис. менше від переможця.

Попри поразку, від політики не відійшов - активно постив у Facebook на політичну тематику.

Зокрема разом з новопризначеним головою Донецької обладміністрації Павлом Кириленком їздив відкривати нову ділянку шахти "Капітальна" на Донеччині.

А вже за місяць з'явилася новина про призначення в Раду нацбезпеки.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сивохо з Миколою Левченком у Донецьку, 2008 рік

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