Рада звільнила Ємця і Уманського та провалила призначення їм заміни

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Верховна рада звільнила Іллю Ємця з посади міністра охорони здоров'я, а Ігоря Уманського з посади міністра фінансів.

Відповідне рішення парламент ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок.

Водночас у Ради не вистачило голосів, щоб призначити міністрів замість них.

Зокрема, парламент так і не призначив Сергія Марченка главою Мінфіну, а Максима Степанова очільником МОЗ.

Показово, що обох звільнених міністрів призначили нещодавно - 4 березня цього року.

Поки що ці важливі в умовах фінансової кризи та пандемії коронавірусу відомства будуть без повноцінних керівників.

Кандидатуру Ольги Буславець, яка претендувала на пост міністра енергетики, зняли з розгляду на прохання президента Володимира Зеленського.

Так само парламент провалив законопроєкт щодо скорочення видатків держбюджету та створення спецфонду для боротьби з коронавірусом.

Документ вирішили відправити на повторне перше читання.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Ігор Уманський працював у Мінфіні кількох урядів

Чим запам'ятався Ємець, коли очолював МОЗ?

Ілля Ємець, який розповідав, що від коронавірусу "помруть всі пенсіонери", називаючи їх трупами, протримався у відомстві майже чотири тижні. Це ще менше, ніж було десять років тому, коли за часів Віктора Януковича пан Ємець керував міністерством всього три місяці.

4 березня перед призначенням Ємця Володимир Зеленський сказав, що новий міністр свою першу пресконференцію має присвятити ситуації з коронавірусом. Пан Ємець не провів за час свого правління жодної пресконференції, а його діяльність щодо протидії пандемії критикували і опозиція, і влада.

У МОЗ кілька тижнів не могли почати централізовані закупівлі медичних виробів від коронавірусу. Ці засоби для країни купували бізнесмени, благодійники та місцева влада.

В міністерстві лише 26 березня, коли в Україні було вже понад 200 хворих, дали старт закупівлям.

Політолог Володимир Фесенко розповів ВВС News Україна, що з точки зору здорового глузду, міняти міністрів фінансів і керівника МОЗ було не можна.

"Уманський - був дуже потужний і його прибирають. Можливо, він був занадто незалежним, а зараз потрібні виконавці", - вважає пан Фесенко.

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