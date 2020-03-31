Новий аналіз крові може виявити 50 видів раку

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Простий аналіз крові може виявити понад 50 видів раку, часто до появи будь-яких симптомів, кажуть вчені.

Експерти сподіваються, що це може допомогти діагностувати пухлини швидше, коли їх простіше лікувати - і, в ідеалі, повністю вилікувати.

Команда стверджує, що понад 99% позитивних результатів є точними, але важливо перевірити, чи не пропускає аналіз наявний рак, даючи пацієнтам хибну надію.

Лікарі вже випробовують такий аналіз на пацієнтах, але потрібно провести більше досліджень, стверджують у Annals of Oncology.

Попередні дані свідчать, що аналіз краще виявляє більш розвинені захворювання, ніж початкові стадії раку, що може обмежити потенційну користь від нього.

Як це працює?

Аналіз шукає хімічні зміни у частинах генетичного коду - безклітинної ДНК - які просочуються з пухлин у кров.

Дослідники з Інституту раку Дана-Фарбера та Гарвардської медичної школи, що працюють разом із британськими колегами з Інституту Френсіса Крика та Університетського коледжу Лондона, перевірили понад 4000 зразків крові пацієнтів - з раком та без.

У дослідженні було понад 50 видів раку, зокрема кишківника, легенів та яєчників.

І у 96% зразків аналіз точно виявив тип раку.

Що кажуть експерти?

Дослідження фінансує компанія Grail, розробник аналізу крові.

"Судячи з усього, цей аналіз крові має усі якості, необхідні для використання у світових масштабах, як скринінгового тесту на багато видів раку", - каже один з провідних дослідників, професор Джефф Окснард.

За його словами, зараз тест успішно використовують у медичних дослідженнях - і лише після того, як результати таких досліджень проаналізують, можна буде говорити про його повноцінне використання у діагностиці.

"Ця сфера дуже швидко розвивається, і це дає нам надію, що виявлення раку за допомогою аналізу крові стане реальністю", - каже проф. Окснард.

"Виявлення ракових захворювань на ранніх стадіях, коли вони менш агресивні і краще піддаються лікуванню, має величезний потенціал рятувати життя, і нам дуже потрібні технологічні інновації, які зможуть перетворити цей потенціал на реальність", - каже д-р Девід Кросбі, керівник відділу ракових досліджень у Cancer Research UK.

За його словами, попередні результати випробування цього аналізу є обнадійливими.

"І якщо тест можна буде удосконалити... він може стати інструментом раннього виявлення", - сподівається він.

Та для цього, каже д-р Кросбі, необхідно провести ще багато додаткових досліджень.

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