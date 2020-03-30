Коронавірус: принц Чарльз одужав

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71-річний принц Чарльз, в якого раніше виявили коронавірус, більше не перебуває на самоізоляції.

"У Кларенс-хаусі підтвердили, що після консультацій з особистим лікарем, принц Уельський наразі вже не на самоізоляції", - йдеться в заяві речника Чарльза.

Про те, що він підхопив коронавірус, стало відомо 25 березня. Повідомлялося, що він має легкі симптоми хвороби, але загалом почувається добре.

Дружині Чарльза, 72-річній герцогині Корнуольській Каміллі, так само зробили тест, але коронавірусу не виявили.

Упродовж тижня подружжя перебувало на самоізоляції у резиденції Балморал.

Речник принца Чарльза заявляв, що встановити, від кого саме він заразився, неможливо, оскільки упродовж останніх тижнів він мав багато зустрічей.

Позаминулого тижня також стало відомо, що коронавірус підхопив князь Монако Альбер II.

У його пресслужбі запевняли, що стан здоров'я Альбера II не викликає занепокоєння.

Він став першим чинним лідером держави, в якого виявили коронавірус.

Раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що хворобу нібито діагностували в президента Бразилії Жаїра Болсонару, проте офіційно це заперечили.

Минулої п'ятниці коронавірус також підтвердився у прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона.

Він розповідав, що самоізолювався, але продовжує очолювати роботу британського уряду по боротьбі з вірусом з дому.

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