Коронавірус: для Олімпійських ігор в Токіо затвердили нову дату

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Олімпійські ігри в Токіо, які мали відбутися влітку, пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Про це повідомили в Міжнародному олімпійському комітеті. Рішення ухвалили в понеділок.

Перенести проведення літньої Олімпіади довелося через поширення пандемії коронавірусу у світі.

Так само перенесення зачепить і Паралімпійські ігри - вони розпочнуться 24 серпня наступного року.

"Людство наразі перебуває у темному тунелі. Олімпійські ігри 2020 можуть стати світлом в кінці цього тунелю", - заявив голова МОК Томас Бах.

Раніше аналогічне рішення схвалили і щодо проведення Чемпіонату Європи з футболу, який так само перенесли на 2021 рік. Він мав розпочався 12 червня цього року, а завершитись 12 липня.

До цього через спалах коронавірусу на невизначений термін призупинили спортивні першості у багатьох країнах.

Серед них - національні футбольні чемпіонати Європи і американська НБА.

Так само УЄФА на невизначений термін відклала проведення матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Станом на 30 березня у світі зафіксували вже понад 730 тисяч підтверджених випадків коронавірусу. 156 тисяч людей одужали, понад 35 тисяч померли.

Найбільше хворих - у США (143 тисячі), Італії (93 тисяч), Іспанії (87 тисяч), Китаї (82 тисячі) та Німеччині (62 тисячі).

За кількістю смертей лідирують Італія (10 тисяч), Іспанія (7 тисяч) і Китай (3 тисячі).

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