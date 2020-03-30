Google Classroom: що це і як працює

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На тлі коронавірусу популярність у світі стрімко набирають додатки та сервіси, про існування яких ще кілька місяців тому багато хто не здогадувався.

Один із них - Google Classroom, який наразі займає перші місця в категорії "Освіта" в онлайн-магазинах AppStore та Google Play, де кількість його завантажень вже перевалила за 50 мільйонів.

Classroom - це безкоштовний сервіс для дистанційного навчання, створений ще у 2014 році. Але великою популярністю він тривалий час не користувався. За даними сайту Android Police, до березня цього року Classroom не входив навіть до топ-100 освітніх додатків.

Проте сьогодні, коли у багатьох країнах світу навчальні заклади закриті на карантин, його функціонал виявився актуальним.

Що можна робити

Classroom є поєднанням сервісів Google (Google Disc, Google Docs тощо), адаптованих під освітні задачі. Для роботи з ним потрібно обов'язково мати акаунт Google.

Користуватися сервісом можна як з комп'ютера, так і з мобільного.

У Classroom вчитель може створити власний віртуальний клас і окремі курси - їм присвоюються унікальні коди, за якими доступ до них отримують учні.

На сторінці кожного курсу вчитель може, наприклад, публікувати навчальні матеріали, проводити опитування, тести й створювати тематичні завдання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через пандемію коронавірусу школи в багатьох країнах закрили на карантин

Кожному завданню можна встановити термін виконання, викладач також в режимі реального часу може спостерігати за тим, як учні виконують завдання, бачити список зданих та незданих робіт і виставляти оцінки за будь-якою шкалою.

Вчитель також публікує оголошення у стрічці класу, додаючи в них не лише текст, а й, приміром, зображення або відео з Youtube, спілкується з учнями у чаті.

Учні можуть бачити список завдань курсу - як виконані, так і ті, які лише доведеться здати.

При цьому кожному учню вчитель може дати індивідуальне завдання, яке не побачать інші.

У чому переваги

На ринку є достатня кількість аналогів Google Classroom, які надають користувачам схожий функціонал. Проте до його переваг зазвичай відносять безкоштовність, простий інтерфейс та інтеграцію з іншими інструментами Google, до яких звикли багато користувачів.

Втім, як пише видання The Telegraph, можливостями Classroom задоволені не всі - передусім учні шкіл, які масово виставляють додатку мінімальні оцінки в магазинах Google Play та Appstore. Дітлахи жаліються, що цей додаток змушує їх навчатися, а не відпочивати під час карантину.

"Цей додаток - меч у серця невинних учнів. Дайте нам відпочити від школи й насолодитися карантином", - написав один із них.

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