Вчений потрапив до лікарні з магнітами в носі. Хотів створити пристрій проти коронавірусу

Копирайт изображения Courtesy of Daniel Reardon

Австралійський астрофізик Деніел Рірдон потрапив до лікарні з магнітами в носі.

Вчений розповів, що намагався створити пристрій, який мав би зменшити ризик зараження коронавірусом.

Гаджет у вигляді намиста, за задумом Рірдона, мав видавати тривожний сигнал, коли людина намагається торкнутися свого обличчя, - на зап'ястях мали бути розташовані магніти, на які й повинен був реагувати пристрій.

Але щось пішло не так.

"Мій винахід працював навпаки - він постійно гудів, аж поки до нього не піднесеш магніт", - розповів вчений.

Потім він вирішив поекспериментувати й спробував помістити два невеликі магніти собі в ніздрі - вони притягнулися один до одного й міцно застрягли.

Рірдон намагався витягти їх за допомогою інших магнітів, але безуспішно: "Я зрозумів, що в мене проблеми".

Зрештою чоловік усвідомив, що єдиний вихід - звернутися до лікарів з місцевої лікарні, яким все ж вдалося витягти магніти.

Продовжувати роботу над своїм пристроєм Рірдон наміру не має: "Думаю, я здамся і дам змогу спробувати зробити це комусь більш кваліфікованому", - каже він.

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