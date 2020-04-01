Вчений потрапив до лікарні з магнітами в носі. Хотів створити пристрій проти коронавірусу
Австралійський астрофізик Деніел Рірдон потрапив до лікарні з магнітами в носі.
Вчений розповів, що намагався створити пристрій, який мав би зменшити ризик зараження коронавірусом.
Гаджет у вигляді намиста, за задумом Рірдона, мав видавати тривожний сигнал, коли людина намагається торкнутися свого обличчя, - на зап'ястях мали бути розташовані магніти, на які й повинен був реагувати пристрій.
Але щось пішло не так.
"Мій винахід працював навпаки - він постійно гудів, аж поки до нього не піднесеш магніт", - розповів вчений.
- Коронавірус: 9 питань, на які ми досі не маємо відповіді
- Коронавірус: що він робить з організмом
- Коронавірус в Україні. Інтерактивна мапа
Потім він вирішив поекспериментувати й спробував помістити два невеликі магніти собі в ніздрі - вони притягнулися один до одного й міцно застрягли.
Рірдон намагався витягти їх за допомогою інших магнітів, але безуспішно: "Я зрозумів, що в мене проблеми".
Зрештою чоловік усвідомив, що єдиний вихід - звернутися до лікарів з місцевої лікарні, яким все ж вдалося витягти магніти.
Продовжувати роботу над своїм пристроєм Рірдон наміру не має: "Думаю, я здамся і дам змогу спробувати зробити це комусь більш кваліфікованому", - каже він.
- Як подорожувати під час епідемії
- Як перевіритися на коронавірус?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!