Коронавірус в Україні: підтвердили 548 випадків, зранку було 480

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В Україні лабораторно підтвердили 548 випадків коронавірусної інфекції - такі дані станом на 22:00 30 березня наводить Міністерство охорони здоров'я.

Ще зранку у відомстві говорили про 480 виявлених випадків захворювання.

Таким чином за день кількість хворих зросла на 68 осіб.

Загалом від коронавірусу в Україні загинули вже 13 людей.

Свіжу статистику по областях у МОЗ поки не наводять, проте зранку найгіршою ситуація була у Києві (102 випадки), Чернівецькій області (75 випадків) та Тернопільській області (60 випадків) (станом на 10 годину ранку 30 березня).

Одужали від хвороби вже 8 людей, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.

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