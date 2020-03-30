Коронавірус в Україні: підтвердили 548 випадків, зранку було 480
В Україні лабораторно підтвердили 548 випадків коронавірусної інфекції - такі дані станом на 22:00 30 березня наводить Міністерство охорони здоров'я.
Ще зранку у відомстві говорили про 480 виявлених випадків захворювання.
Таким чином за день кількість хворих зросла на 68 осіб.
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Загалом від коронавірусу в Україні загинули вже 13 людей.
Свіжу статистику по областях у МОЗ поки не наводять, проте зранку найгіршою ситуація була у Києві (102 випадки), Чернівецькій області (75 випадків) та Тернопільській області (60 випадків) (станом на 10 годину ранку 30 березня).
Одужали від хвороби вже 8 людей, кажуть в Міністерстві охорони здоров'я, - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі.
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