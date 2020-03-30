В масках і рукавичках: що ухвалила Верховна Рада. Випуск новин 30.03.2020

У випуску 30 березня:

Кадрові перестановки посеред карантину: що ухвалили депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради;

Італія проти COVID-19: нових випадків менше, висока летальність і брак лікарів;

Карантин по-шведськи: чому влада Швеції не закриває школи і ресторани;

Чому треба залишатися вдома під час епідемії - як працює соціальне дистанціювання.

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