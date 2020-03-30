В масках і рукавичках: що ухвалила Верховна Рада. Випуск новин 30.03.2020
- 30 березня 2020
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У випуску 30 березня:
- Кадрові перестановки посеред карантину: що ухвалили депутати на позачерговому засіданні Верховної Ради;
- Італія проти COVID-19: нових випадків менше, висока летальність і брак лікарів;
- Карантин по-шведськи: чому влада Швеції не закриває школи і ресторани;
- Чому треба залишатися вдома під час епідемії - як працює соціальне дистанціювання.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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