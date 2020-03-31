Хроніки коронавірусу: нові тести в Україні та "сухий закон" і побої в Росії

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Станом на ранок 31 березня у світі зареєстрували майже 786 тис. хворих на коронавірус, видужали майже 166 тис. людей, померли - 37,8 тис.

Лідери за кількістю померлих не змінились. Це Італія - 11,6 тис. загиблих, Іспанія - 7,7 тис. та Китай - 3,2 тис.

Найбільше зареєстрованих випадків зараження у США - 164,5 тис. хворих.

Україна: тести з Південної Кореї та нові хворі

Станом на вечір 30 березня в Україні кількість хворих зросла майже на сотню - до 548 випадків. Загалом від коронавірусу померли 13 людей.

У понеділок з Південної Кореї доставили чергову партію високоточних ПЛР-тестів. Йдеться про 100 тис. тестів. Тиждень тому в країну вже завезли 50 тис. тестів з Китаю.

Росія: "сухим законом" та побоями по коронавірусу

Окремі регіони Росії запроваджують, як і в Москві, карантинні заходи. Втім, є і ті, де пропонують незвичайні ініціативи.

У Башкирії місцева влада погрожує мешканцям "сухим законом". Місцевий керівник Радій Хабіров вважає, що повна заборона на продаж алкоголю змусить людей під час неробочого тижня не збиратись разом і не порушувати правил ізоляції.

В Пермському краї з цією метою вже ввели обмеження на продаж алкоголю. З 30 березня тут заборонили продавати такі напої у проміжку між 20:00 та 11:00.

У Чечні заходи найбільш жорсткі. Людей, які вийшли на вулицю без причини, просто забирають в поліцію і тримають в переповнених камерах.

Крім того, в мережі з'явилися відео, на яких місцеві силовики б'ють людей на вулицях палицями.

Amazon під ударом

Працівники Amazon та інших компаній, що займаються доставкою, погрожують страйками через неналежні заходи захисту від коронавірусу.

В компанії запевняють, що роблять все можливе, щоб підтримувати чистоту приміщень та допомагати працівникам дотримуватись соціальної дистанції.

Зокрема, тут стали більше прибирати та запроваджують поетапні зміни та перерви для робітників.

American Airlines вимагає від США мільярди через коронавірус

Найбільша авіакомпанія світу за кількістю пасажирських перевезень American Airlines заявила, що вимагатиме 12 млрд доларів фінансової підтримки від американського уряду через збитки від коронавірусу.

На думку компанії, така допомога дозволить перевізнику пройти через кризу "навіть за найгіршого сценарію".

Раніше американський конгрес погодив виділення 2,2 трлн доларів на подолання кризи через коронавірус. З цих грошей 50 млрд - відвели для авіакомпаній.

Зокрема, щоб допомогти їм уникнути скорочень працівників до 30 вересня.

Втім, в American Airlines заявили, що мають намір до цього часу відновити свою роботу у повному обсязі.

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