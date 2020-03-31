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Півторарічна дитина, хвора на коронавірус, проходить лікування в реанімаційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні.

У її мами, яка також перебуває в лікарні, теж підтвердили коронавірус, повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

Крім того, в лікарні в інфекційному відділенні лікуються ще три дитини 11, 13 та 14 років.

Всього на Тернопільщині за весь час виявили 79 випадків зараження коронавірусом.

Станом на 10:00 31 березня в Україні підтвердили 549 випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.

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