Коронавірус: на Тернопільщині півторарічна дитина в реанімації
Півторарічна дитина, хвора на коронавірус, проходить лікування в реанімаційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні.
У її мами, яка також перебуває в лікарні, теж підтвердили коронавірус, повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.
Крім того, в лікарні в інфекційному відділенні лікуються ще три дитини 11, 13 та 14 років.
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Всього на Тернопільщині за весь час виявили 79 випадків зараження коронавірусом.
Станом на 10:00 31 березня в Україні підтвердили 549 випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало.
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