"Історичний крок" чи "кастрована" реформа: соцмережі вирують через ринок землі

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Користувачі соцмереж активно обговорюють закон про ринок землі, який Верховна Рада ухвалила вночі у вівторок.

Дехто називає це історичним рішенням, дехто звинувачує владу, що вона продала країну, а окремі користувачі критикують закон за недостатню революційність.

"Якщо коротко про кастрований ринок землі в Україні, який, можливо, запрацює де-юре з липня 2021 року, а де-факто з січня 2024 року, то це жорстока історія про те, як невинність зберегти і дитя отримати", - пише в Facebook президент асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс Ліссітса.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса назвав закон про ринок землі "історією про втрачений шанс".

На його думку, нове обмеження купувати не більше 100 гектарів в одні руки в проміжку між липнем 2021 року та січнем 2024 року не дозволить з'явитися значному попиту на землю, а отже ціни не зростуть і селяни не зароблять.

А виключення з продажу земель у державній власності дозволить "корупціонерам і далі паразитувати на ній", переконує він, зазначаючи, що зараз державі належить 10 млн гектарів, що дорівнює площі всієї Болгарії.

"Останні правки вихолостили всю економічну суть з цієї реформи. Вона не дасть ніякого економічного ефекту. Ні на макрорівні, ні на мікрорівні", - скаржиться Фурса.

"Чому в нас все через одне місце, в останній момент, з надривом, та ще й наполовину? Але все одно радий за ухвалений земельний закон. Здається, так мало, і водночас так багато", - пише в Facebook бізнесмен Ігор Ліскі.

Журналісти Соня Кошкіна та Сергій Сидоренко назвали закон "історичним кроком".

Водночас Сидоренко не втримався від жартів на тему ринку. Він пожартував, що тепер "всю землю вивезуть вагонами в Німеччину", а те, що залишиться, після 2023 року "скупить Сорос".

"Піду скуплю пакети АТБ і буду насипати в них чорнозем. Хтось знає, чи після відкриття кордонів, як скінчиться карантин, по скільки кілограм чорнозему на одного дорослого можна вивозити?" - жартує користувач Федір Лапій.

Проти ринку землі традиційно виступають представники "Батьківщини", ОПЗЖ та "Свободи".

"Зрадники, які під покровом ночі, прикриваючись епідемією, з грубим порушенням регламенту проголосували за дерибан української землі!" - написав лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

А співголова ОПЗЖ Вадим Рабінович навіть написав вірша від обурення.

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