Як коронавірус може зруйнувати оборону України на Сході. Огляд ЗМІ

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У вівторок, 31 березня, іноземна преса пише про таке:

Чи є загроза вірусу на українській передовій

Чи допоможе протитуберкульозна вакцина від коронавірусу

Поради Лукашенка проти захворювання

Особливий карантин для тварин в англійському зоопарку

Війна в умовах вірусу

Заходи з протидії коронавірусу буде важко втілити на українській передовій, пише Daily Signal.

Українська армія вже проводить протиепідемічні заходи, пише видання. Запобігають масовим скупченням людей. Військовим вимірюють температуру перед входом до приміщень. Публічні місця часто дезінфікують.

"Однак набагато легше дотримуватися гігієни в тилу, подалі від прямого протистояння," - вважає газета.

Видання пише, що бойові дії на Донбасі мало відрізняються від "війни в окопах" часів Першої світової війни, однак "у значно меншому масштабі". Через загрозу артилерійського вогню та снайперів українські військові часто ховаються під землею.

"Тобто українці живуть у підземних, спартанських умовах, у тісноті поруч із товаришами. Власний простір - рідкісне явище. Ліжка солдатів часто ставлять дуже близько одне до одного. Їдять часто за одним столом", - розповідає газета.

"Коротше кажучи, війна в окопах - це брудна і небезпечна справа, і немає практичного способу забезпечити соціальну дистанцію чи якісну гігієну, щодня ховаючись від російських ракет чи мін", - додає видання.

Армія повідомляє, що в зоні бойових дій є чотири мобільні лікарні загальною кількістю 200 ліжок. Але, за словами офіцера Олексія Бобовнікова, вже є труднощі з такими "базовими речами", як маски та тести.

"Є побоювання, що нинішніх ресурсів не вистачить для боротьби з поширенням коронавірусу в армії", - зазначає газета.

Видання також цитує журналіста Іллю Пономаренка: "Я боюся, що це захворювання справді може мати руйнівний вплив на нашу оборону на всій лінії фронту, якщо ситуація значно погіршиться."

"Зменшити вплив вірусу - це одна з головних проблем для виживання України на війні", - також каже Пономаренко.

Вакцина БЦЖ проти коронавірусу?

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Вакцину БЦЖ проти туберкульозу з 1953 по 2005 рік робили всім британським школярам віком від 10 до 14 років.

Після того, як впали темпи цього захворювання, масову вакцинацію припинили.

Однак тепер учені з чотирьох країн досліджують, чи може ця сама вакцина бути ефективною проти коронавірусу, пише Daily Mail.

Очікується, що вакцина діятиме інакше від звичайного щеплення. Раніше вчені експериментували з введенням у тіло частинок генетичного матеріалу вірусу, щоб імунна система навчилася його ідентифікувати.

Тепер дослідники сподіваються, що вакцина БЦЖ активізує всю імунну систему, щоб вона могла побороти будь-які частинки вірусів.

Деякі попередні дослідження показали, що БЦЖ може захистити не тільки від туберкульозу, а й від інших хвороб.

Уже понад 40 років її використовують для запобігання повернення раку сечового міхура у пацієнтів, які пережили цю хворобу. Ідуть дослідження щодо її використання при інших видах раку.

Здатність БЦЖ посилювати загальний імунітет, на думку вчених, пояснюється тим, що ця вакцина "жива", тобто є послабленою версією організму, який спричиняє туберкульоз. Натомість більшість сучасних вакцин складаються з дезактивованих частин вірусу чи бактерії.

Набір волонтерів для тестування вакцини БЦЖ проти коронавірусу почався минулого тижня в Нідерландах. Учені планують зробити таке щеплення чи плацебо тисячі лікарям, які працюють на передовій, а потім перевірити рівень інфекції у двох групах.

Такі самі дослідження проведуть в Англії, Греції та Австралії.

Лукашенко: "Ви бачите тут вірус? Я теж не бачу"

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Інший спосіб боротьби проти COVID-19 пропонують у Білорусі.

Там президент країни Олександр Лукашенко назвав спорт "найкращими ліками від вірусу", пише Independent.

Лукашенко сказав журналісту під час хокейного матчу, що "краще померти стоячи, ніж жити на колінах".

На питання, чи може щось завадити його грі в хокей, президент відповів:

"Це можливо, але навіщо? Я не розумію. Тут немає вірусів. Ви що, бачите, щоб вони тут десь літали? Я теж не бачу", - заявив він.

Президент також рекомендував пити еквівалент 40-50мл чистого спирту щодня, щоб "отруїти" Covid-19, "але не на роботі".

Серед інших його порад - ходити до бані двічі чи тричі на тиждень.

"А після того, як вийдете з бані, помийте не тільки руки, але й внутрішній організм, випивши сто грамів (горілки - Ред.)", - проінструктував Лукашенко.

Живуть у зоопарку

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Четверо працівників зоопарку в англійському Корнуелі оселилися там на час карантину, щоб доглядати за тваринами, пише Daily Mail.

У Paradise Park проживають 1200 птахів та ссавців. Це приватна установа.

Четверо дівчат тепер про них дбають і навіть інколи вдають, що вони відвідувачі зоопарку, щоб не створювати стрес для тварин, які звикли до людей.

"Ми також продовжуємо тренувати наших орлів, грифів, яструбів та інших птахів, які беруть участь у показових польотах щоліта", - розповідає одна з працівниць зоопарку, Іззі.

Парк закрили 21 березня, однак працівники продовжують публікувати новини з життя тварин у соцмережах.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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