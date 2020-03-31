У головлікаря, який тиждень тому потис руку Путіну, виявили коронавірус
У головного лікаря інфекційної лікарні, в якій тиждень тому побував Володимир Путін, діагностували коронавірус.
Головлікар Комунарки Денис Проценко тижень тому потиснув руку президенту Росії.
У цій лікарні лікують людей, що заразилися Covid-19.
- Карантин? Який карантин? Шведський підхід до боротьби з коронавірусом
- Хроніки коронавірусу: нові тести в Україні та "сухий закон" і побої в Росії
Стан Проценка на даний момент оцінюється як задовільний, повідомили "Інтерфаксу".
"Стан Проценка нормальний, він у нас, в Комунарці", - сказали медики.
Тиждень тому в Комунарку приїжджав президент Росії Володимир Путін.
Він поспілкувався з Проценком, вони також потиснули один одному руки.
Після того, як стало відомо, що у Проценка виявили коронавірус, прессескретар президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Путін регулярно проходить тест.
"Він тестується регулярно. Все нормально", - цитує слова Пєскова агентство РІА Новини.
У лікарні в Комунарці в зв'язку із зараженням Проценка можуть запровадити додаткові заходи безпеки, повідомив телеканал "Росія 24".
Зараз лікарня працює в звичайному режимі, всі лікарі регулярно тестуються на коронавірус, повідомили "Інтерфаксу" в медустанові.
- Як коронавірус шириться планетою. Мапа
- Як подорожувати під час епідемії
- Як перевіритися на коронавірус?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!