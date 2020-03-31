У головлікаря, який тиждень тому потис руку Путіну, виявили коронавірус

Копирайт изображения Getty Images Image caption Денис Проценко тиждень тому вітав у лікарні Володимира Путіна

У головного лікаря інфекційної лікарні, в якій тиждень тому побував Володимир Путін, діагностували коронавірус.

Головлікар Комунарки Денис Проценко тижень тому потиснув руку президенту Росії.

У цій лікарні лікують людей, що заразилися Covid-19.

Стан Проценка на даний момент оцінюється як задовільний, повідомили "Інтерфаксу".

"Стан Проценка нормальний, він у нас, в Комунарці", - сказали медики.

Тиждень тому в Комунарку приїжджав президент Росії Володимир Путін.

Він поспілкувався з Проценком, вони також потиснули один одному руки.

Після того, як стало відомо, що у Проценка виявили коронавірус, прессескретар президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Путін регулярно проходить тест.

"Він тестується регулярно. Все нормально", - цитує слова Пєскова агентство РІА Новини.

У лікарні в Комунарці в зв'язку із зараженням Проценка можуть запровадити додаткові заходи безпеки, повідомив телеканал "Росія 24".

Зараз лікарня працює в звичайному режимі, всі лікарі регулярно тестуються на коронавірус, повідомили "Інтерфаксу" в медустанові.

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