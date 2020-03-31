Карантин в Україні: ринкам дозволили працювати. За яких умов?
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко спеціальним розпорядженням дозволив роботу продовольчих ринків, але з низкою умов та обмежень.
Саме про це свідчить його постанова від 30 березня.
Раніше Віктор Ляшко допускав дозвіл на роботу ринків, якщо вони не будуть порушувати санітарно-епідемічних умов.
- Хроніки коронавірусу: рекорд смертей у Великій Британії за один день
- Коронавірус в Україні. Інтерактивна мапа
- У головлікаря, який тиждень тому потис руку Путіну, виявили коронавірус
"Розуміємо, що це питання забезпеченості харчовими продуктами", - заявляв раніше пан Ляшко.
"Частина з них зможе працювати, частина буде закрита, оскільки велике скупчення людей одночасно біля продуктового лотка може призводити до інфікування", - анонсував напередодні рішення санітарний лікар.
Представники влади раніше скаржились, що в багатьох регіонах, а особливо у невеликих населених пунктах, ринки є важливими для забезпечення населення продуктами.
Після запровадження карантину ринкам офіційно заборонили працювати.
Згідно з рішенням МОЗ, їх зможуть відкрити, якщо вони є зареєстрованими операторами на ринку харчових продуктів.
На території ринку має перебувати не більше одного відвідувача з розрахунку на 20 квадратних метрів.
Керівництво має забезпечити дотримання відставні між покупцями у чергах не менш ніж 1,5 метра.
Персонал та покупці ринку мають носити засоби індивідуального захисту.
Окремо вказано, що для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має бути не менше 3 метрів.
Схожі обмеження діють у продовольчих магазинах.
- Як коронавірус шириться планетою. Мапа
- Як подорожувати під час епідемії
- Як перевіритися на коронавірус?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!