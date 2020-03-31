Карантин в Україні: ринкам дозволили працювати. За яких умов?

Копирайт изображения Getty Images Image caption На ринках мають дотримуватись суворих обмежень, як і в магазинах

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко спеціальним розпорядженням дозволив роботу продовольчих ринків, але з низкою умов та обмежень.

Саме про це свідчить його постанова від 30 березня.

Раніше Віктор Ляшко допускав дозвіл на роботу ринків, якщо вони не будуть порушувати санітарно-епідемічних умов.

"Розуміємо, що це питання забезпеченості харчовими продуктами", - заявляв раніше пан Ляшко.

"Частина з них зможе працювати, частина буде закрита, оскільки велике скупчення людей одночасно біля продуктового лотка може призводити до інфікування", - анонсував напередодні рішення санітарний лікар.

Представники влади раніше скаржились, що в багатьох регіонах, а особливо у невеликих населених пунктах, ринки є важливими для забезпечення населення продуктами.

Після запровадження карантину ринкам офіційно заборонили працювати.

Згідно з рішенням МОЗ, їх зможуть відкрити, якщо вони є зареєстрованими операторами на ринку харчових продуктів.

На території ринку має перебувати не більше одного відвідувача з розрахунку на 20 квадратних метрів.

Керівництво має забезпечити дотримання відставні між покупцями у чергах не менш ніж 1,5 метра.

Персонал та покупці ринку мають носити засоби індивідуального захисту.

Окремо вказано, що для ринків вихідного дня відстань між місцями торгівлі має бути не менше 3 метрів.

Схожі обмеження діють у продовольчих магазинах.

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