Коронавірус: дві нові смерті у Чернівецькій області

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На Буковині 31 березня від коронавірусу померли двоє людей, повідомили в обласній адміністрації.

Загалом в Україні офіційно відомо про 15 смертей від COVID-19.

Станом на ранок 31 березня було 549 випадків захворювання на коронавірус.

У Чернівецькій області кількість інфікованих коронавірусом росте надшвидкими темпами. Саме тут зафіксували першого хворого на коронавірус.

Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 90 осіб.

31 березня у Хотині померла жінка 1955 року народження, яка потрапила до лікарні 25 березня, а до того три дні лікувалась вдома.

30 березня їй почали неінвазивну вентиляцію легень, а ввечері вона отримала позитивний результат тесту на COVID-19.

Ще один чоловік 1962 року народження помер в Чернівецькій обласній лікарні. Він також хворів на цукровий діабет.

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