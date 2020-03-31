Коронавірус: дві нові смерті у Чернівецькій області
На Буковині 31 березня від коронавірусу померли двоє людей, повідомили в обласній адміністрації.
Загалом в Україні офіційно відомо про 15 смертей від COVID-19.
Станом на ранок 31 березня було 549 випадків захворювання на коронавірус.
У Чернівецькій області кількість інфікованих коронавірусом росте надшвидкими темпами. Саме тут зафіксували першого хворого на коронавірус.
Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку складає 90 осіб.
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31 березня у Хотині померла жінка 1955 року народження, яка потрапила до лікарні 25 березня, а до того три дні лікувалась вдома.
30 березня їй почали неінвазивну вентиляцію легень, а ввечері вона отримала позитивний результат тесту на COVID-19.
Ще один чоловік 1962 року народження помер в Чернівецькій обласній лікарні. Він також хворів на цукровий діабет.
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