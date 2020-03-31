В Україні вже 645 випадків COVID-19, кількість померлих наближається до 20

Копирайт изображения КМДА

Станом на вечір вівторка в Україні підтверджено 645 випадків COVID-19.

17 людей померло, повідомляє Центр громадського здоров'я.

Таким чином за вівторок кількість хворих зросла на 96 людей, а померлих - на 4.

Кількість тих, хто одужав, також поступово зростає - з 8 до 10.

"Загалом 10 людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - додають у Центрі.

Найбільше людей одужало у Чернівецькій області - семеро. Також одужало по одному жителю Дніпропетровщини, Київщини та Запорізької областей.

Раніше Центр громадського здоров'я повідомляв, що більшість хворих українців - люди середнього віку.

Копирайт изображения Центр громадського здоров'я Image caption Такий віковий зріз хворих на COVID-19 був станом на ранок вівторка, коли загальна кількість інфікованих становила 549

"63,5% від усіх виявлених випадків COVID-19 в Україні належать до вікової категорії від 30-ти до 60-ти років", - йдеться у повідомленні центру.

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