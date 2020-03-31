Антирекорд Іспанії та нові смерті в Україні: про коронавірус за день. Випуск новин

  • 31 березня 2020

У випуску 31 березня:

  • В Україні тепер можна продавати землю сільськогопосдарського призначення.
  • В Іспанії рекордна кількість померлих від корона вірусу: понад 800 людей за добу.
  • Кримінальна відповідальність за порушення карантину: коронавірус у Росії.
  • Як розробники двигунів "Формули-1" допомагають лікувати коронавірус.

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