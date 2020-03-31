Антирекорд Іспанії та нові смерті в Україні: про коронавірус за день. Випуск новин
- 31 березня 2020
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У випуску 31 березня:
- В Україні тепер можна продавати землю сільськогопосдарського призначення.
- В Іспанії рекордна кількість померлих від корона вірусу: понад 800 людей за добу.
- Кримінальна відповідальність за порушення карантину: коронавірус у Росії.
- Як розробники двигунів "Формули-1" допомагають лікувати коронавірус.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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