Аваков сказав, коли країна може повернутися до "нормального життя"

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Україна може повернутись до "нормального життя" не раніше середини травня, такий прогноз у своєму фейсбуці озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Моя точка зору: країна почне повертатись до нормального життя не раніше 15 травня. І це припущення оптиміста", - написав керівник МВС.

Водночас він зазначив, що це лише його прогноз, й точної дати завершення карантину в Україні не знає ніхто.

"Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин, а хто каже, що знає - бреше. Все залежатиме від ситуації та нашої успішності в боротьбі з вірусом".

"Побачимо, як розвиватимуться події в Європі, яку хвиля епідемії накрила раніше за нас. Але, якщо чесно, треба бути реалістами", - додав Аваков.

Він також сподівається, що раннє, порівняно з багатьма іншими країнами, запровадження обмежувальних заходів в Україні має вберегти українців від найгіршого.

"Якщо я правий, прокляття в бік влади за дискомфорт колись зміняться розумінням того, що ми все, наскільки це було можливо, робили правильно".

Минулого тижня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України і продовжив карантин до 24 квітня.

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