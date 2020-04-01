Хроніки коронавірусу. США випередили Китай за смертністю
Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксували 850 тисяч підтверджених випадків коронавірусу (за даними Інституту Джона Хопкінса).
Швидкість поширення коронавірусу зростає. Упродовж останніх трьох днів заразилися 130 тисяч людей.
Для порівняння, ще у лютому хворобу виявляли у двох-трьох тисяч людей на день.
Якщо нинішня динаміка захворювання збережеться, то вже до кінця тижня кількість інфікованих перевищить мільйон.
- В Україні вже 645 випадків COVID-19, кількість померлих наближається до 20
- Коронавірус: що він робить з організмом
США випередили Китай за кількістю смертей
Жертвами коронавірусу в Сполучених Штатах стали вже більше людей, ніж в Китаї, звідки вірус поширився на інші країни. За останніми даними, від Covid-19 померли вже понад 4 тисяч американців, а загальна кількість хворих наближається до 190 тисяч людей.
При цьому понад тисячу людей у США померли в одному лише Нью-Йорку.
Лідерами за кількістю смертей у світі залишаються Італія (понад 12 тисяч смертей) та Іспанія (понад 8 тисяч смертей).
"Америка має приготуватися до важких днів"
Дональд Трамп заявив, що США мають "приготуватися до важких днів, які чекають".
"Наступні два тижні будуть дуже болючими", - сказав президент.
Координатор адміністрації президента США по боротьбі з коронавірусом Дебора Брікс заявила, що загальна кількість померлих внаслідок епідемії у країні може сягнути від 100 до 240 тисяч людей.
Президент Трамп при цьому зауважив, що якби держава не вживала заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу, то жертвами хвороби могли б стати 2,2 мільйона американців.
Медичні маски від Lamborghini
Італійський виробник суперкарів Lamborghini почав виробляти медичні маски - в компанії кажуть, що планують виготовляти близько 1 тисячі масок на день.
"У надзвичайній ситуації, як та, що склалася зараз, ми відчуваємо, що маємо зробити внесок у загальну справу", - заявив виконавчий директор Lamborghini Стефано Доменікалі.
"Ми переможемо у цій битві, працюючи разом і підтримуючи тих, хто перебуває на передньому краї боротьби з пандемією".
- Як це у Швеції: "ліберальний (не) карантин" - чому він працює
- Коли чекати грошей МВФ і як це вплине на курс гривні
Захотілось у парк? Заплатіть $6 тисяч штрафу
На тлі пандемії коронавірусу влада Австралії запровадила заборону на відвідування парків.
Громадянам все ще дозволяється перебувати на території парків для занять спортом, але влаштувати пікнік, позасмагати чи просто посидіти на лавці більше не можна.
Порушникам загрожує штраф у 6 тисяч доларів або до шести місяців позбавлення волі.
Князь Монако одужав
62-річний князь Монако Альбер ІІ вилікувався від Covid-19, лікарі вже дозволили йому припинити карантин.
Про те, що Альбер ІІ підхопив коронавірус стало відомо 19 березня, він став першим чинним лідером держави, в якого виявили хворобу.
Раніше від Covid-19 також одужав принц Чарльз, якому лікарі дозволили припинити самоізоляцію.
- Як подорожувати під час епідемії
- Як перевіритися на коронавірус?
- Чи захищають медичні маски від вірусу?
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!