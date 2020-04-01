Коронавірус в Україні: підтвердили 669 випадків, 17 людей померли

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В Україні лабораторно підтвердили 669 випадків коронавірусної інфекції - такі дані станом на 10:00 1 квітня наводить Міністерство охорони здоров'я.

17 людей померли (4 із них - упродовж доби), 10 одужали, додають у відомстві.

За останню добу в Україні коронавірус виявили у 120 людей.

Лідерами за кількістю хворих є Київ (134), Чернівецька область (104) та Тернопільська область (98).

Водночас у світі станом на ранок 1 квітня зафіксували вже понад 850 тисяч підтверджених випадків коронавірусу (за даними Інституту Джона Хопкінса).

Найбільше смертей від Covid-19 зареєстровано в Італії (понад 12 тисяч смертей) та Іспанії (понад 8 тисяч смертей).

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