Половина українців - за надзвичайний стан і комендантську годину. Опитування

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Більш як половина українців вважають коронавірус реальною загрозою для себе або своїх родин. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

49% респондентів заявили, що підтримують запровадження надзвичайного стану, 43% - проти такої ініціативи.

83% виступають за заборону на проведення масових заходів, страйків та мітингів, 71% - не заперечують проти обмеження в'їзду та виїзду в окремі міста та області, 58% - підтримують комендантську годину в містах.

74% респондентів переконані, що за порушення карантину з людей потрібно стягувати штрафи. Проти цього - 19%.

Розділилися думки й щодо обмежувальних заходів, які вже запроваджені: 58% вважають їх оптимальними, 28% - занадто м'якими, 6% - занадто жорсткими.

Серед тих українців, які мали роботу до карантину, 4% її втратили, 32% перебувають у відпустці за власним бажанням, 29% працюють дистанційно, ще 35% - у звичайному режимі.

60% респондентів заявили, що за умови втрати роботи, заощаджень їм вистачить не більш як на місяць. 16% - до двох місяців.

18% кажуть, попри карантин, виходять з дому кілька разів на день, 31% - один раз на день. При цьому 43% кажуть, що залишають дім лише раз на кілька днів, 7% - взагалі намагаються не виходити.

Опитування проводилася з 25 по 30 березня, вибірка - 2 тисячі респондентів. Похибка не перевищує 4%.

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