Коронавірус: незвичні способи боротьби з пандемією в різних країнах
Через спалах коронавірусу країни в усьому світі борються з пандемією, іноді заходи урядів виглядають дуже незвично.
Чоловіки й жінки не виходять на вулицю в один день
Саме таке правило запровадили в Панамі, де зараз зафіксували близько 1 тисячі підтверджених випадків коронавірусу.
З середи, 1 квітня, чоловіки й жінки не мають права виходити з дому в один і той самий день. На такий крок влада пішла, намагаючись зменшити кількість соціальних контактів.
Окрім того, жителі Панами можуть залишати дім не більш як на дві години, а в неділю виходити з дому взагалі заборонили.
Цифри в номері паспорта як спосіб вийти з дому
У деяких містах Колумбії право людей виходити на вулицю визначається за цифрами, на які закінчується їхнє посвідчення особи.
Приміром, у місті Барранкабермеха громадяни, в яких номер посвідчення закінчується на 0, 4 або 7 можуть вийти з дому в понеділок, тоді як ті, в кого номер паспорта закінчується на 1, 5 або 8 - у вівторок.
В сусідній Болівії планують запровадити схожі правила.
Година для вигулу собак
В якийсь момент у Сербії запровадили обмеження, за яким вигулювати собак можна виключно з 20 по 21 годину вечора.
Втім, через протести власників собак це правило довелося скасувати.
Особливі шведи
Особливий підхід до карантину має й шведська влада - попри 4,5 тисячі випадків коронавірусу країна не запроваджує жорстких обмежень - лише кілька днів тому запрацювала заборона на зібрання понад 50 людей.
Проте водночас із цим школи продовжують роботу, а в барах та ресторанах досі можна замовити столик і багато людей продовжують жити як зазвичай.
У владі Швеції кажуть, що довіряють своїм громадянам і вірять, що ті самі поводитимуться відповідально.
Про те, наскільки доцільними є такі м'які заходи боротьби з пандемією, вже не перший тиждень сперечаються як у самій країні, так і за кордоном. Чи правильно робить шведський уряд, покаже лише час.
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