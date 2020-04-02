Коронавірус: незвичні способи боротьби з пандемією в різних країнах

Копирайт изображения Getty Images

Через спалах коронавірусу країни в усьому світі борються з пандемією, іноді заходи урядів виглядають дуже незвично.

Чоловіки й жінки не виходять на вулицю в один день

Саме таке правило запровадили в Панамі, де зараз зафіксували близько 1 тисячі підтверджених випадків коронавірусу.

З середи, 1 квітня, чоловіки й жінки не мають права виходити з дому в один і той самий день. На такий крок влада пішла, намагаючись зменшити кількість соціальних контактів.

Окрім того, жителі Панами можуть залишати дім не більш як на дві години, а в неділю виходити з дому взагалі заборонили.

Цифри в номері паспорта як спосіб вийти з дому

У деяких містах Колумбії право людей виходити на вулицю визначається за цифрами, на які закінчується їхнє посвідчення особи.

Приміром, у місті Барранкабермеха громадяни, в яких номер посвідчення закінчується на 0, 4 або 7 можуть вийти з дому в понеділок, тоді як ті, в кого номер паспорта закінчується на 1, 5 або 8 - у вівторок.

В сусідній Болівії планують запровадити схожі правила.

Година для вигулу собак

В якийсь момент у Сербії запровадили обмеження, за яким вигулювати собак можна виключно з 20 по 21 годину вечора.

Втім, через протести власників собак це правило довелося скасувати.

Копирайт изображения Getty Images

Особливі шведи

Особливий підхід до карантину має й шведська влада - попри 4,5 тисячі випадків коронавірусу країна не запроваджує жорстких обмежень - лише кілька днів тому запрацювала заборона на зібрання понад 50 людей.

Проте водночас із цим школи продовжують роботу, а в барах та ресторанах досі можна замовити столик і багато людей продовжують жити як зазвичай.

У владі Швеції кажуть, що довіряють своїм громадянам і вірять, що ті самі поводитимуться відповідально.

Про те, наскільки доцільними є такі м'які заходи боротьби з пандемією, вже не перший тиждень сперечаються як у самій країні, так і за кордоном. Чи правильно робить шведський уряд, покаже лише час.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!