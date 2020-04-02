Копирайт изображения Twitter/Columbia Public Health Image caption Кейт Вінслет - одна із зірок фільму "Зараження"

Актори фільму "Зараження" звернулися до глядачів і закликали часто мити руки і дотримуватись соціальної дистанції.

Метт Деймон, Кейт Вінслет, Дженніфер Ель і Лоуренс Фішберн спільно з вченими Колумбійського університету записали відео про Covid-19 з порадами, як захистити себе та інших від хвороби.

"Мийте руки так, ніби від цього залежить ваше життя, - каже Вінслет, - або життя коханих людей. Або життя тих, кого ви, можливо, не знаєте, але вони все одно заслуговують на вашу увагу".

Фільм "Зараження" Стівена Содерберга 2011 року розповідає про смертельний вірус, який швидко поширюється по всьому світу, що призводить до масової паніки і соціальних заворушень.

Через коронавірус він став надзвичайно популярним, його завантаження в мережі, продаж та перегляди в останні тижні різко зросли. Стрічка також серед найкращих фільмів у рейтингу iTunes у США.

"Ми всі опинились у подібній ситуації, тому стрічка нині має таку велику кількість завантажень", - каже Метт Деймон.

Під час зйомок 2011 року акторів консультували експерти з пандемії та інші медичні фахівці.

Кампанію в соцмережах ініціювала Колумбійська школа суспільної охорони здоров'я Mailman. Її представники зв'язалися з акторами "Зараження" і запропонували зробити кілька спільних заяв.

Кожен з акторів дає поради від імені свого персонажа.

Метт Деймон розповів про важливість соціального дистанціювання. За сюжетом його герой мав імунітет і міг вільно перебувати серед інфікованих.

Актор зазначив, що соціальне дистанціювання може істотно поліпшити ситуацію.

"Це означає, що у громадських місцях треба дотримуватись дистанції приблизно у два метри, не збиратися компаніями, по можливості залишатися вдома та дотримуватись офіційних рекомендацій".

Люди можуть не знати, що інфіковані, або хворіти у дуже легкій формі, майже без симптомів, і залишатися дуже небезпечними для інших, підкреслює актор.

"Навіть якщо вам здається, що вони здорові, або ви думаєте, що ви самі здорові, не ризикуйте, це не варто того.

Кожного разу, коли ви передаєте цей вірус комусь іншому, ви фактично передаєте його ще трьом або чотирьом іншим людям, і потім ці люди зроблять те саме. Тому одна людина перетворюється на сотні, які потім перетворюються на тисячі. Саме так ми і опинились у нинішній ситуації".

Лоуренс Фішберн, який виконав роль лікаря у "Зараженні", зазначив, що Covid-19 змушує людей в усьому світі змінити свій спосіб життя, як колись це зробила віспа і поліомієліт.

"Необхідно поводитись так, ніби ви вже заразилися Covid-19. Це найкращий спосіб запобігти поширенню хвороби", - каже він

Дженніфер Ель, що виконала у стрічці роль вченої, яка розробляє вакцину, порівнює вірус із параноєю.

"Страх і дезінформація - ось інструменти його поширення, - говорить вона. - І щоб вилікувати це, нам не потрібні вчені, лише співчуття і здоровий глузд".

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