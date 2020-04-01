Зеленський пропонує відправити групу українських медиків в Італію
Володимир Зеленський запропонував відправити українських медиків в Італію. Про це він сказав під час щоденної наради щодо боротьби з поширенням коронавірусу.
"Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їхню повну безпеку та найкращі умови роботи в Італії", - наголосив президент.
Так він відповів на слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який розповів, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків.
Згодом пан Аваков також запропонував надати італійській стороні спирт для медичних потреб, йдеться в повідомленні на сайті президента.
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Італія наразі є лідером за кількістю смертей від коронавірусної інфекції - в країні померли вже понад 12 тисяч людей.
Загалом за час спалаху коронавірус підхопили 105 тисяч італійців.
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