Більше двох не збиратись, ніяких парків та обов'язкові маски: уряд хоче ввести нові заборони

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Кабінет міністрів хоче завтра ухвалити рішення про нові жорсткі заборони під час карантину, які діятимуть до 24 квітня.

Серед планів уряду заборонити виходити на вулицю без маски та гуляти групою понад дві людини.

Такі пропозиції влада хоче доопрацювати до завтра і затвердити другого квітня.

Діяти вони мають до 24 квітня.

"З метою унеможливлення поширення коронавірусної хвороби пропонується запровадити ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів, серед яких: домашня ізоляція, соціальне дистанціювання осіб віком старше 60 років, обмеження відвідування парків та зон відпочинку та інше", - сказав міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Копирайт изображения kmu.gov.ua Image caption Уряд хоче зробити карантин суттєво жорсткішим

Уряд хоче, щоб під час карантину на всій території України діяли заборони на:

перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.

Останнє не стосуватиметься заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Карантин до 15 травня?

Україна може повернутись до "нормального життя" не раніше середини травня, такий прогноз у своєму фейсбуці озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Моя точка зору: країна почне повертатись до нормального життя не раніше 15 травня. І це припущення оптиміста", - написав керівник МВС.

Водночас він зазначив, що це лише його прогноз, й точної дати завершення карантину в Україні не знає ніхто.

"Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин, а хто каже, що знає - бреше. Все залежатиме від ситуації та нашої успішності в боротьбі з вірусом".

"Побачимо, як розвиватимуться події в Європі, яку хвиля епідемії накрила раніше за нас. Але, якщо чесно, треба бути реалістами", - додав Аваков.

Він також сподівається, що раннє, порівняно з багатьма іншими країнами, запровадження обмежувальних заходів в Україні має вберегти українців від найгіршого.

"Якщо я правий, прокляття в бік влади за дискомфорт колись зміняться розумінням того, що ми все, наскільки це було можливо, робили правильно".

Копирайт изображения Unian

Минулого тижня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України і продовжив карантин до 24 квітня.

Жодних чартерів

Також Арсен Аваков дуже жорстко висловився про туристів, які нещодавно повернулись чартерними рейсами до України з курортів й відмовлялись проходити двотижневу обсервацію.

Мережу облетіли відео, як люди проривали кордони Нацгвардії в аеропорту, втікали з готелів й відмовлялись виконувати вказівки влади для недопущення поширення вірусу.

Арсен Аваков нагадав, що 13 березня президент Володимир Зеленський звернувся до українців з проханням повернутися в країну в зв'язку з епідемією.

"А тут дивлюся - кожен третій з тих, хто повернувся вчора на цьому скандальному спеціально організованому рейсі, полетіли з країни на Балі 13, 14 та 15 березня. Тобто наплювали на попередження та прохання повернутися (не їхати)", - написав пан Аваков.

Міністр внутрішніх справ назвав "свинством" такий вчинок - політ у відпустку під час епідемії з подальшою вимогою доставити їх додому та відмову від обсервації.

"МВС не дасть більше згоди на жоден авіаційний чартер. Пасажирське авіасполучення - закрите. Винятки будуть тільки за окремим рішенням - зі 100% обсервацією під контролем санітарних лікарів з подальшим тестом ПЛР", - повідомив міністр.

"Заради безпеки мільйонів - ми підемо на незручності для кількох тисяч", - додав Аваков.

Усі туристи, яких помістили на обсервацію в готелях Києва, завтра та післязавтра здадуть ПЛР тест на коронавірус.

Людей з негативним результатом відправлять додому під жорстке зобов'язання ізоляції.

Усім, хто порушить цю ізоляцію, міністр пообіцяв штрафи до 17 тисяч гривень. Якщо ж у когось з пасажирів, які не підкорились умовам обсервації, виявлять коронавірус, то міністр пригрозив навіть в'язницею до 3 років.

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