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Президент України Володимир Зеленський закликав українців серйозніше поставитися до запроваджених владою карантинних заходів і залишатися вдома.

"Я вкотре прошу вас подорослішати... Ми благаємо вас залишатися вдома. Пяжі ніхто не вкраде. І пісок вагонами ніхто не вивезе. Парки нікуди не зникнуть, прогулянки почекають, а шашлики можуть вилізти, вибачте, боком. Усвідомте це все!" - сказав він у відеозверненні.

Зеленський також повідомив про прибуття в Україну нового вантажу з Китаю - респіраторів, костюмів захисту, експрес-тестів та захисних окулярів.

Крім того, він закликав уряд розробити окремий механізм для збільшення в країні робочих місць - аби ті громадяни, які повернулися до України через пандемію, після завершення карантину, лишилися вдома.

Уряд хоче ввести нові заборони

Раніше у середу Кабінет міністрів запропонував нові жорсткі заборони під час карантину.

Серед планів уряду - заборонити виходити на вулицю без маски та гуляти групою понад дві людини.

Такі пропозиції влада хоче доопрацювати до завтра і затвердити 2 квітня.

Діяти вони мають до 24 квітня.

Копирайт изображения kmu.gov.ua Image caption Уряд хоче зробити карантин суттєво жорсткішим

Уряд хоче, щоб під час карантину на всій території України діяли заборони на:

перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 осіб.

Останнє не стосуватиметься заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Карантин до 15 травня?

Україна може повернутись до "нормального життя" не раніше середини травня, такий прогноз у своєму фейсбуці озвучив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Моя точка зору: країна почне повертатись до нормального життя не раніше 15 травня. І це припущення оптиміста", - написав керівник МВС.

Водночас він зазначив, що це лише його прогноз, й точної дати завершення карантину в Україні не знає ніхто.

"Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин, а хто каже, що знає - бреше. Все залежатиме від ситуації та нашої успішності в боротьбі з вірусом".

Копирайт изображения Unian

Минулого тижня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України і продовжив карантин до 24 квітня.

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