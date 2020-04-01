Як коронавірус прирік на загибель мільйони садових рослин

Копирайт изображения Getty Images

Найближчими днями чи тижнями рослини, чагарники та дерева можуть викинути з оранжерей Британії. Це означає крах для підприємців, які їх вирощують.

Закриття 2000 садових центрів та розсадників по всій Британії означає, що виробники, які займаються декоративним садівництвом, не матимуть куди подіти свої рослини.

Асоціація садівничої торгівлі (HTA) просить уряд про фінансову допомогу в 250 мільйонів фунтів стерлінгів (310 млн доларів).

Третина виробників можуть просто збанкрутіти, попереджає вона.

Основний актив виробників декоративних рослин - це їхній запас рослин - і вони можуть втратити майже увесь свій дохід за 2020 рік, скаржиться HTA.

"Торговець автомобілями через дорогу від мене закрився. Як би болісно це не було, але він все одно матиме усі свої машини", - розповідає один із виробників.

"І вони матимуть приблизно таку ж цінність через три місяці. А у мене як у виробника сезонних рослин буде нуль", - додає він.

"Ідеальний шторм"

Нещодавно британський уряд заборонив усю некритичну торгівлю, аби зупинити поширення Covid-19.

Джеймс Барнс, який очолює HTA, заявив програмі BBC Today, що по галузі "вдарив ідеальний шторм".

"Виробники витратили останні три-чотири місяці на створення запасів, які вони не можуть продати, і весь цей запас швидко псується", - зазначає він.

"Якщо вони не можуть продати його, він не може дістатись до кінцевого споживача, він не може потрапити в землю, тоді його потрібно списати. Рослини доведеться буквально викинути".

Найгірший момент

Закриття садових центрів через пандемію відбувається у найгірший можливий момент для таких виробників, як Ніл Алькок, - на піку сезону садівництва з березня по липень.

Він управляє компанією Seiont Nurseries на півночі Уельсу. Вона вирощує та постачає молоді рослини в роздрібну мережу.

Image caption Ніл Алькок - керуючий директор компанії Seiont Nurseries на півночі Уельсу

Ось, що він розповів BBC Breakfast:

"Це мала бути наша найнасиченіша пора року. Минулого тижня ми мали б бути найбільш зайнятими за всю свою історію - але саме тоді спалахнув коронавірус".

"Ми продали тисячі рослин, але потім почали надходити скасування купівель. Уся роздрібна мережа зупинилася в мить".

За словами Ніла, його фірма зазнала спаду, який коштував їм близько 100 000 фунтів (123 тисячі доларів).

Інтернет-продажі не вирішать проблему, вважають провідні представники галузі. Бо, за їхніми словами, недостатньо потужностей для доставки.

Тож без допомоги держави можуть зів'янути й загинути не лише рослини, а й велика частина садівничої галузі.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!