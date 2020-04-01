Навіщо берегти культуру під час пандемії

Забрати фінансування сфери культури на користь боротьби з коронавірусом - із такою пропозицією виступив український уряд.

Перший варіант пропонованих змін передбачав, що деякі ключові інституції - як Український культурний фонд, Держкіно та Український інститут книги - втратять майже весь свій запланований раніше бюджет.

Пізніше прем'єр Шмигаль пообіцяв менші скорочення. Верховна Рада поки що не підтримала жодних змін, але уряд сподівається, що це станеться наступного тижня.

BBC News Україна запитала культурних діячів, що вони думають з приводу ситуації.

Думками, зокрема, поділилися художник, учасник "Відкритої групи" Павло Ковач, організаторка культурних подій Ляна Мицько, організатор фестивалю "Тарас Бульба" Микола Арсенюк і генпродюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич.

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