Копирайт изображения Lansdowne House

Стадо кіз захопило покинутий центр британського містечка, поїдаючи кущі й квіти.

Дике стадо з близько 122 кашмірських кіз прийшло із узбережжя у містечко Лландудно в Уельсі.

Член міської ради Керрол Марубі вважає, що кіз приваблює відсутність людей, які через коронавірус сидять по домівках.

"Вони цікаві, і я думаю, що їм цікаво, що тут відбувається, як і всім іншим", - розповіла вона.

Кози гуляли містом і щипали квіти.

За її словами, місцеві жителі дуже зраділи, що тварини прийшли в місто. Вони, до того ж, стали для містян безкоштовною розвагою - люди спостерігали за ними з вікон.

Пропустити Twitter допис , автор: @AndrewStuart This shows what it’s all about. They’re scared of me (a human) in this. They don’t like people. They usually only come down from the Great Orme when it’s windy, and only the back streets at the top of Mostyn Street. Now lockdown means it’s empty, they’re going further than ever. pic.twitter.com/roZpNm61Qh — Andrew Stuart (@AndrewStuart) 30 березня 2020 р.

Копирайт изображения Lansdowne House

Копирайт изображения Lansdowne House

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!