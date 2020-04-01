Коронавірус: на порожніх вулицях містечка запанували козли
Стадо кіз захопило покинутий центр британського містечка, поїдаючи кущі й квіти.
Дике стадо з близько 122 кашмірських кіз прийшло із узбережжя у містечко Лландудно в Уельсі.
Член міської ради Керрол Марубі вважає, що кіз приваблює відсутність людей, які через коронавірус сидять по домівках.
"Вони цікаві, і я думаю, що їм цікаво, що тут відбувається, як і всім іншим", - розповіла вона.
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Кози гуляли містом і щипали квіти.
За її словами, місцеві жителі дуже зраділи, що тварини прийшли в місто. Вони, до того ж, стали для містян безкоштовною розвагою - люди спостерігали за ними з вікон.
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