Коронавірус: на порожніх вулицях містечка запанували козли

  • 1 квітня 2020
Goat Копирайт изображения Lansdowne House

Стадо кіз захопило покинутий центр британського містечка, поїдаючи кущі й квіти.

Дике стадо з близько 122 кашмірських кіз прийшло із узбережжя у містечко Лландудно в Уельсі.

Член міської ради Керрол Марубі вважає, що кіз приваблює відсутність людей, які через коронавірус сидять по домівках.

"Вони цікаві, і я думаю, що їм цікаво, що тут відбувається, як і всім іншим", - розповіла вона.

Кози гуляли містом і щипали квіти.

За її словами, місцеві жителі дуже зраділи, що тварини прийшли в місто. Вони, до того ж, стали для містян безкоштовною розвагою - люди спостерігали за ними з вікон.
Копирайт изображения Lansdowne House
Копирайт изображения Lansdowne House

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