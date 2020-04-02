Хроніки коронавірусу: Трамп змінив свою думку про хворобу

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Коронавірус у світі підхопили вже понад 900 тисяч людей. Найбільше випадків виявлено у США (216 тисяч), Італії (110 тисяч) та Іспанії (104 тисячі).

Швидкість поширення зростає

Швидкість поширення коронавірусу в світі зростає. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус також розповів, що кількість смертей від Covid-19 зросла удвічі.

"Вже п'ять тижнів кількість нових випадків зростає практично по експоненті, а кількість смертей за останній тиждень подвоїлась. Упродовж наступних кількох днів ми досягнемо позначки в 1 мільйон підтверджених випадків і 50 тисяч смертей у світі".

За даними Університету Джона Хопкінса, станом на ранок 2 квітня через Covid-19 померли вже понад 47 тисяч людей.

Висока летальність у США

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Найбільше діагнозів встановлено у США. Там коронавірус підхопили вже понад 215 тисяч людей, понад 5 тисяч померли. Лише за останню добу зафіксовано майже 900 летальних випадків.

Близько 80% американців наразі зобов'язані залишатися вдома, паралізовано життя в найбільших американських містах, епіцентром епідемії залишається Нью-Йорк.

Президент Дональд Трамп провів пресконференцію, під час якої заявив, що на американців чекають "жахливі" два тижні. Він також пояснив, чому змінив свою точку зору на небезпеку коронавірусу - раніше він вважав його не більш небезпечним за звичайний грип.

За словами Трампа, кілька його "більш старих" друзів захворіли на Covid-19 і зараз їм "дуже важко".

"Він настільки заразний! З таким ніхто ніколи не мав справи. Грип на це зовсім не схожий, - сказав президент США. - Лише погляньте, наскільки він агресивний!".

Міністр охорони здоров'я Ізраїля підхопив коронавірус

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Міністру охорони здоров'я Ізраїля Якову Ліцману діагностували Covid-19. Позитивний результат на коронавірус показав і тест його дружини.

Подружжя піде на карантин, а сам міністр виконуватиме свої обов'язки з дому, повідомляє пресслужба ізраїльського МОЗ.

В Ізраїлі наразі зафіксовано понад 6 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, 26 людей померли.

Вімблдон скасовують вперше з часів Другої світової

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Організатори Вімблдонського тенісного турніру оголосили, що цьогоріч змагання, які мали розпочатися 29 червня, не відбудуться. Вімблдон скасовують вперше після Другої світової війни.

У Великій Британії, де мав проходити турнір, виявили вже майже 30 тисяч випадків коронавірусу, 2 тисячі людей померли.

Країна перебуває на карантині, більшість підприємств не працюють.

Що в Європі

У європейських країнах ситуація залишається складною. У Франції (понад 57 випадків) та Іспанії (104 тисячі) у середу зареєстрували найбільшу кількість смертей за весь період пандемії - 509 і 860 відповідно.

Водночас в Італії (110 тисяч хворих) показники летальності дещо впали: у середу там зафіксували 727 летальних випадків, і це найнижча цифра за останні кілька днів.

Всього через Covid-19 померли вже понад 13 тисяч італійців.

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