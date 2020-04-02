Коронавірус в Україні: 804 випадки, 20 людей померли
Станом на ранок 2 квітня в Україні лабораторно підтвердили 804 випадки коронавірусної інфекції, йдеться в повідомленні міністерства здоров'я.
За добу зафіксовано 135 нових випадків захворювання.
Загалом за час спалаху 20 людей померли, 13 пацієнтів одужали, додають у відомстві.
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Серед померлих - 15 жінок і 5 чоловіків, всім їм понад 50 років, розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"88% померлих мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, захворювання нирок та легень", - додав він.
Лідерами за кількістю хворих залишаються Київ (160 випадків), Чернівецька область (143) і Тернопільська область (106).
Тим часом у світі коронавірус підхопили вже понад 900 тисяч людей. Найбільше випадків виявлено у США (216 тисяч), Італії (110 тисяч) та Іспанії (104 тисячі).
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