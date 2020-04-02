Мотря із "Cпіймати Кайдаша" - інтерв'ю з Антоніною Хижняк

Чи буде другий сезон? І від кого ж дитина в Тетяни? Антоніна Хижняк, зірка серіалу "Cпіймати Кайдаша", відповіла на запитання глядачів BBC News Україна.

Серіал "Cпіймати Кайдаша" став відкриттям для багатьох українців на карантині.

Ми попросили Антоніну Хижняк, яка грає колоритну Мотрю, розповісти про свою роботу в цьому фільмі.

Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.

Всі випуски новин BBC News Україна на YouTube.