Що коронавірус робить з нашим тілом?
- 2 квітня 2020
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Є два способи підхопити коронавірус - коли ми вдихаємо маленькі краплі кашлю людини, що вже заразилася, і коли ми торкаємося руками поверхні, на яку ці краплі впали, а потім несвідомо торкаємося свого обличчя.
Коли вірус потрапляє до нашої слизової оболонки - він дуже швидко починає робити свою справу.
Що відбувається в організмі від цієї миті?
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