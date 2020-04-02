Що коронавірус робить з нашим тілом?

Є два способи підхопити коронавірус - коли ми вдихаємо маленькі краплі кашлю людини, що вже заразилася, і коли ми торкаємося руками поверхні, на яку ці краплі впали, а потім несвідомо торкаємося свого обличчя.

Коли вірус потрапляє до нашої слизової оболонки - він дуже швидко починає робити свою справу.

Що відбувається в організмі від цієї миті?

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