Коронавірус: вчені почали тестувати дві вакцини

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В Австралії розпочали тестування двох потенційних вакцин від коронавірусу, розроблених в Оксфордському університеті та компанії Inovio Pharmaceutical.

На цьому етапі обидві вакцини випробовуватимуть на тваринах, після чого стане зрозуміло, чи можна розпочинати тестування на людях. Дозвіл на тестування вже дала Всесвітня організація охорони здоров'я.

Наразі у світі одночасно розробляють близько 20 вакцин від коронавірусу.

В австралійському Об'єднанні наукових і прикладних досліджень (CSIRO) кажуть, що їхні випробування стануть першими комплексними доклінічними тестуваннями вакцин.

Вчені твердять, що швидкість та рівень глобальної кооперації, необхідні для початку випробувань, були безпрецедентними.

"Як правило, вихід на цю стадію займає від одного до двох років, а нам вдалось зробити це за кілька місяців", - каже доктор Роб Гренфелл з CSIRO.

Упродовж кількох останніх днів вакцини, про які йде мова, тестують на тхорах - тваринах, зараження яких коронавірусом схоже на те, як заражаються люди.

Коли будуть результати

Перші результати випробувань на тваринах будуть оприлюднені не раніше червня, кажуть дослідники.

Лише після цього можна буде переходити до наступних етапів.

Загалом, кажуть фахівці, повний цикл випробувань вакцин триватиме не менше 18 місяців.

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