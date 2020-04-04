Карантин в Україні: що ще заборонив уряд

У п'ятницю, 3 квітня, Кабінет міністрів України опублікував оновлений список обмежень на час карантину.

Згідно з ним, заборонили виходити в громадські місця без захисної маски чи респіратора, ходити по вулицях більше, ніж вдвох, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові зони та пляжі.

Виняток - вигул собаки наодинці та "службова необхідність".

Також заборонили виходити на вулицю без документів, які посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

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