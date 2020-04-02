Путін зробив для росіян неробочим весь квітень
Через пандемію коронавірусу президент Росії Володимир Путіна оголосив весь квітень неробочим. Про це він сказав у спеціальному зверненні.
"Ухвалив рішення продовжити режим неробочих днів до кінця квітня. Зі збереженням заробітної плати", - заявив президент Росії.
Перед цим режим вихідного дня у Росії оголосили на один тиждень.
При цьому, Путін розповів, що у квітні працюватимуть органи влади, підприємства з безперевним циклом виробництва і торгові продуктові заклади.
31 березня стало відомо, що коронавірус знайшли у головного лікаря інфекційної лікарні, в якій 24 березня побував російський президент.
Головлікар Комунарки Денис Проценко 24 березня потиснув руку президенту Росії. У цій лікарні лікують людей, що заразилися Covid-19. Стан Проценка оцінювався як задовільний.
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Після того, як стало відомо, що у Проценка виявили коронавірус, прессескретар президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Путін регулярно проходить тест.
"Він тестується регулярно. Все нормально", - цитувало слова Пєскова агентство РІА Новини.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що на коронавірус могли захворіти кілька працівників адміністрації президента Росії.
1 квітня стало відомо, що Володимир Путін почав проводити робочі наради дистанційно.
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