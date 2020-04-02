Путін зробив для росіян неробочим весь квітень

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володимир Путін під час відвідування інфекційної лікарні, де лікують хворих на коронавірус 24 березня

Через пандемію коронавірусу президент Росії Володимир Путіна оголосив весь квітень неробочим. Про це він сказав у спеціальному зверненні.

"Ухвалив рішення продовжити режим неробочих днів до кінця квітня. Зі збереженням заробітної плати", - заявив президент Росії.

Перед цим режим вихідного дня у Росії оголосили на один тиждень.

При цьому, Путін розповів, що у квітні працюватимуть органи влади, підприємства з безперевним циклом виробництва і торгові продуктові заклади.

31 березня стало відомо, що коронавірус знайшли у головного лікаря інфекційної лікарні, в якій 24 березня побував російський президент.

Головлікар Комунарки Денис Проценко 24 березня потиснув руку президенту Росії. У цій лікарні лікують людей, що заразилися Covid-19. Стан Проценка оцінювався як задовільний.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Денис Проценко тиждень тому вітав у лікарні Володимира Путіна

Після того, як стало відомо, що у Проценка виявили коронавірус, прессескретар президента Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Путін регулярно проходить тест.

"Він тестується регулярно. Все нормально", - цитувало слова Пєскова агентство РІА Новини.

Копирайт изображения kremlin.ru Image caption 1 квітня Володимир Путін провів нараду з урядовцями через відеозв'язок

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що на коронавірус могли захворіти кілька працівників адміністрації президента Росії.

1 квітня стало відомо, що Володимир Путін почав проводити робочі наради дистанційно.

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