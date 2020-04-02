Врятовані пухнастики у фото: тварини, яких визволили рятувальники
Попри карантин та пандемію коронавірусу, українські рятувальники не забувають і про тварин, які потрапили в біду.
У березні працівники ДСНС рятували не тільки типових домашніх тварин - котів та собак, а й зовсім несподіваних - бобрів, зайців, їжачків та навіть сову.
Ми зібрали найкращі фотографії врятованих пухнастиків та вуханів. Можливо, це підніме вам настрій у нинішні тривожні часи.
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