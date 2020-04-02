Врятовані пухнастики у фото: тварини, яких визволили рятувальники

Копирайт изображения ДСНС Image caption Сова, яку врятували під час гасіння сухої трави

Попри карантин та пандемію коронавірусу, українські рятувальники не забувають і про тварин, які потрапили в біду.

У березні працівники ДСНС рятували не тільки типових домашніх тварин - котів та собак, а й зовсім несподіваних - бобрів, зайців, їжачків та навіть сову.

Ми зібрали найкращі фотографії врятованих пухнастиків та вуханів. Можливо, це підніме вам настрій у нинішні тривожні часи.

Копирайт изображения ДСНС Image caption Їжачки теж страждають від підпалів трави

Копирайт изображения ДСНС Image caption Пес, якого витягнули з крижаної води

Копирайт изображения ДСНС Image caption Врятований від пожежі кіт

Копирайт изображения ДСНС Image caption Малі вухані дуже страждають від спалювання сухої трави

Копирайт изображения ДСНС Image caption Рятувати доводиться навіть корів

Копирайт изображения ДСНС Image caption Собака у бетонній пастці

Копирайт изображения ДСНС Image caption Класичний сюжет - кіт не може злізти з дерева

Копирайт изображения ДСНС Image caption На Закарпатті цуцика виловили просто з гірської річки

Копирайт изображения ДСНС Image caption "Очеретяний кіт" - домашньому коту в очереті не сподобалось

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