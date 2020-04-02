Врятовані пухнастики у фото: тварини, яких визволили рятувальники

  • 2 квітня 2020
сова Копирайт изображения ДСНС
Image caption Сова, яку врятували під час гасіння сухої трави

Попри карантин та пандемію коронавірусу, українські рятувальники не забувають і про тварин, які потрапили в біду.

У березні працівники ДСНС рятували не тільки типових домашніх тварин - котів та собак, а й зовсім несподіваних - бобрів, зайців, їжачків та навіть сову.

Ми зібрали найкращі фотографії врятованих пухнастиків та вуханів. Можливо, це підніме вам настрій у нинішні тривожні часи.

їжак Копирайт изображения ДСНС
Image caption Їжачки теж страждають від підпалів трави
собака Копирайт изображения ДСНС
Image caption Пес, якого витягнули з крижаної води
кіт Копирайт изображения ДСНС
Image caption Врятований від пожежі кіт
заєць Копирайт изображения ДСНС
Image caption Малі вухані дуже страждають від спалювання сухої трави
корова Копирайт изображения ДСНС
Image caption Рятувати доводиться навіть корів
собака Копирайт изображения ДСНС
Image caption Собака у бетонній пастці
кіт Копирайт изображения ДСНС
Image caption Класичний сюжет - кіт не може злізти з дерева
цуцик Копирайт изображения ДСНС
Image caption На Закарпатті цуцика виловили просто з гірської річки
кішка Копирайт изображения ДСНС
Image caption "Очеретяний кіт" - домашньому коту в очереті не сподобалось
коронавірус
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