Копирайт изображения EPA

Світові ціни на нафту зросли після того, як Дональд Трамп заявив, що найближчим часом очікує угоди, яка покладе край ціновій війні між Саудівською Аравією і Росією.

Раніше вартість сирої нафти впала до 18-річного мінімуму, оскільки ці дві країни знизили ціни і збільшили виробництво.

Попит на нафту також дуже постраждав через карантинні заходи під час пандемії коронавірусу.

Американська нафта показала найгірші квартальні показники за всю історію спостережень, впавши на дві третини за перші три місяці року.

На пресконференції в Білому домі пан Трамп сказав: "Це дуже погано для Росії, це дуже погано для Саудівської Аравії. Я маю на увазі, це дуже погано для обох. Я думаю, що вони домовляться і укладуть угоду".

Він очікує, що країни "вирішать цю проблему протягом наступних декількох днів" після того, як він поговорив з лідерами обох країн.

Ціна на нафту Brent виросла більш ніж на 10%, перевищивши 27 доларів за барель, тоді як американська нафта - приблизно на 9%.

Трейдери припустили, що ціни могли також підвищитися через те, що американські виробники сланцевої нафти, які мають відносно високі виробничі витрати, мають скорочувати виробництво.

"Високий рівень заборгованості може призвести до того, що деякі з цих виробників збанкрутують", - сказав Майкл Маккарті, головний ринковий стратег-аналітик CMC Markets.

Американська нафтова індустрія, яку пан Трамп назвав "розореною", щойно отримала першу жертву падіння цін на нафту на фондових ринках.

В середу енергетична компанія Whiting Petroleum, яка колись була найбільшим виробником сланцевої нафти в американському штаті Північна Дакота, оголосила про банкрутство. Компанія заявила, що працювала над скороченням витрат і продовжить працювати відповідно до плану реструктуризації.

За прогнозами дослідницької компанії Rystad Energy, світовий попит на сиру нафту цього місяця буде на 23% нижче, ніж рік тому.

Тим часом, за повідомленнями, Трамп планує у п'ятницю провести зустріч з керівниками провідних американських нафтових компаній, щоб обговорити можливі заходи підтримки нафтового сектора країни.

За інформацією Wall Street Journal, у зустрічі візьмуть участь керівники таких компаній, як Exxon Mobil, Chevron та інші.

Газета припускає, що учасники наради обговорять введення мита на імпорт нафти в США з Саудівської Аравії.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!