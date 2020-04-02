Китайське місто заборонить їсти котів та собак

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Шеньчжень стане першим китайським містом, де офіційно заборонять продаж та споживання собачого та котячого м'яса. Рішення почне діяти 1 травня.

Цей крок влада міста ухвалила в рамках боротьби з торгівлею дикими тваринами - саме через неї, не виключено, коронавірус передався від тварин до людини.

За підрахунками організації Humane Society International, в Азії з метою споживання м'яса щороку вбивають 30 мільйонів собак, зокрема в Китаї - близько 10 мільйонів.

Попри це, практика поїдання собачого м'яса у КНР не настільки поширена, як вважають: дослідження свідчать, що більшість китайців ніколи його не куштувала і не має такого бажання.

"Собаки та коти встановили з людьми набагато ближчий зв'язок і стосунки, ніж інші тварини, і заборона споживання котячого та собачого м'яса є загальноприйнятою практикою в розвинених країнах - так само, як у Гонконгу та на Тайвані", - йдеться в заяві місцевої влади.

У зверненні зазначено, що "ця заборона також відповідає духу людської цивілізації".

Рішення влади Шеньчженя підтримали зоозахисні організації.

"Це може стати переломним моментом у боротьбі за припинення цієї жорстокої торгівлі, яка вбиває приблизно 10 мільйонів собак і 4 мільйони котів у Китаї щороку", - каже доктор Пітер Лі з Humane Society International.

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