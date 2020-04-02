Офіс Зеленського про "плівки Єрмака": ніхто не уникне покарання

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Люди, які вирішують державні справи за хабарі, мають бути покарані, заявила пресслужба Офісу президента, коментуючи розслідування щодо так званих "плівок Єрмака".

Йдеться про відеозаписи розмов брата очільника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса, які 29 березня опублікував у соцмережах депутат "Слуги народу" Гео Лерос. Він звинуватив Дениса Єрмака в продажі державних посад.

"Ситуація з оприлюдненими записами, у яких фігурує брат очільника Офісу Президента, продемонструвала, скільки людей звикли до афер, коли вирішувати державні справи можна за хабарі", - зазначається у повідомленні Офісу президента.

В ОП наголошують, що "розмови на оприлюднених плівках не мають стосунку до реального життя", ніхто з людей, про яких йдеться на відеозаписі, не обійняв посад за підсумками розмови, а також закликають дочекатися результатів розслідування правоохоронців.

"Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно. Всі ми розуміємо, що подібні скандали мають кінцевого бенефіціара", - наголошують в адміністрації Володимира Зеленського.

Про якого саме "кінцевого бенефіціара" йдеться, в Офісі президента не повідомили.

Раніше Андрій Єрмак назвав появу "плівок" за участі його брата атакою на команду Зеленського, а депутата Гео Лероса - інструментом цієї атаки. Брат Андрія Єрмака Денис назвав публікацію плівок "нарізкою".

Натомість Гео Лерос звинуватив Андрія Єрмака в політичному переслідуванні. Низка депутатів від "Слуги народу" висловили занепокоєння ситуацією навколо оприлюднених "плівок", і закликали правоохоронців розслідувати їх зміст, а не факт їх публікації депутатом Леросом.

Андрій Єрмак працює головою Офісу президента з 11 лютого 2020 року.

До цього з травня 2019 року він був радником президента Зеленського й займався переважно налагодженням стосунків на російському та американському напрямку.

"Плівки Єрмака"

Гучний політичний скандал навколо голови Офісу президента вибухнув 29 березня.

Копирайт изображения Geo Leros Image caption Гео Лерос - депутат від "Слуги народу", який опублікував "плівки Єрмака"

Депутат Ради від "Слуги народу" Гео Лерос на своїй сторінці у Facebook виклав низку відеозаписів, на якій людина, схожа на брата Андрія Єрмака, домовляється з різними людьми щодо працевлаштування на різноманітні посади у владі.

При цьому він начебто вимагає за сприяння великі суми грошей.

Записи на тих кадрах "датовані" другою половиною 2019 року, коли Єрмак був ще радником президента Зеленського.

Перед цим пан Лерос вже публічно критикував Єрмака та його дії на посаді голови Офісу президента, зокрема, і щодо домовленостей у Мінську про спільну Координаційну раду з представниками ОРДЛО.

29 березня ввечері на звинувачення Лероса у тому, що його брат за гроші міг влаштувати людей на владні посади, відповів сам голова ОП.

Він підтвердив, що на відео його брат Денис, а також пообіцяв подати заяви до СБУ та ДБР через публікацію відео.

Пан Єрмак не коментував Звинувачення проти свого брата по суті.

Натомість стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило провадження щодо Гео Лероса одразу за чотирма статтями. Серед них були "втручання у діяльність державного діяча та розголошення державної таємниці".

Пана Лероса викликали на допит до ДБР.

Сам Лерос направив матеріали до НАБУ та Антикорупційної прокуратури, яка відкрила провадження та почала перевіряти надані матеріали щодо можливої корупції високопосадовців. Зокрема, й вищих посадових осіб Офісу президента.

30 березня ситуацію з "плівками" прокоментував сам Денис Єрмак. В коментарі виданню "Бабель" він назвав це шахрайством та нарізкою.

"По суті, я обговорюю проєкти, які подавав у системі звернення громадян до Кабміну. Прикро, що мої ініціативи реформ і проєктів мало того, що не розглянули на Кабміні (відписки, понад 50), але й особисто мене і брата облили брудом", - написав він у Facebook-месенджері у відповідь на питання "Бабеля".

На уточнююче запитання, чи памʼятає він, з ким зустрічався, Денис Єрмак відповів, що ні.

Офіційно президент Зеленський не коментував цей скандал.

Проте, як вказувала низка українських ЗМІ, президент міг мати розмову з головою свого Офісу з цього приводу.

Реакція братів Єрмаків

Голова Офісу президента Андрій Єрмак не відповів на питання, чи говорив він з Володимиром Зеленським щодо скандалу навколо "плівок" з його братом. Проте вказав, що їхня поява - це атака на команду президента.

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Про це він повідомив під час спеціального онлайн-брифінгу на сторінці Офісу президента у FB.

На питання журналістів, чи обговорював він цей скандал з президентом, пан Єрмак уник прямої відповіді.

Натомість він сказав, що Державне бюро розслідувань та СБУ розслідують, хто робив ці плівки, про що саме там ідеться і хто їх замовив.

Андрій Єрмак вважає, що поява "плівок" - це була спроба зірвати голосування у парламенті 30 березня.

"Я розглядаю ці плівки в неділю, за день до засідання в парламенті, у світлі розгляду дуже важливих питань. Робили все, щоб Україна опинилась на порозі дефолту, щоб Рада не прийняла важливі закони", - заявив Єрмак.

30 березня парламент схвалив відкриття ринку землі та у першому читанні проголосував проєкт закону щодо неповернення банків їхнім колишнім власникам - так званий "антиколомойський закон".

Також пан Єрмак назвав справжнє ім'я депутата Гео Лероса від "Слуги народу", який опублікував "плівки".

"Цей пан, який називає себе Гео Лерос - його справжнє прізвище - Курихян Георг Багратович. Він є інструментом, який використовують люди, які борються не тільки зі мною, а й з владою та командою президента", - вважає керівник ОП.

Єрмак каже, що Лерос налаштований проти нього, бо голова ОП заблокував одне з кадрових призначень, що той лобіював.

Багато оглядачів та експертів вже порівнюють ситуацію навколо Єрмака зі скандалом часів Петра Порошенка та його соратника Гладковського (Свинарчука).

Так само експерти припускають, що це може так само вдарити по рейтингу Зеленського, як і питання Свинарчука по рейтингу Порошенка.

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