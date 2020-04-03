Чисте небо на карантині - радість для фотографів

Копирайт изображения Ben Lockett / SWNS

Коронавірус "зачинив" багатьох людей вдома, тому фотографам доводиться шукати нові мистецькі форми.

Країни майже повністю закрили повітряний простір, але любителям фото це, навпаки, полегшило життя - їм більше не потрібно витрачати години на видалення слідів від літаків зі світлин нічного неба.

Британські фотографи зафіксували рух зірок у нічному небі. Вони знімали з вікон домівок або під час щоденних прогулянок.

Техніка зйомки зоряних слідів передбачає тривалий час витримки. Це дозволяє зафіксувати на знімку рух зірок у нічному небі, який видно завдяки обертанню земної кулі.

"Я зазвичай витрачаю багато часу на видалення слідів, що залишають після себе літаки, але цього разу у кадр потрапив лише один літак, замість звичайних 20-30", - каже студент Бен Локетт зі Стаффордшира.

Копирайт изображения Andrew Whyte / SWNS Image caption Рух супутників у небі над Гемпширом

Інший фотограф, Ендрю Вайт, каже: "Вечорами я продовжую спостерігати за "карантинним небом", навіть не виходячи з дому.

Раніше на вулицях зазвичай було повно людей - хтось повертався додому з паба, гуляли закохані, таксисти підбирали любителів вечірок. А зараз я побачив лише одну людину, а машин не було взагалі.

Небо також було порожнім від літаків, тому обробити зображення було дуже легко".

Копирайт изображения Andrew Whyte / SWNS Image caption Цей знімок, зроблений до обмеження повітряного руху, показує, як виглядають літаки на світлинах нічного неба

Фотограф Джон Міллс вважає, що фотографії чудово віддзеркалюють неймовірні часи, які переживає світ.

"Ми завжди пам'ятаємо про тих, хто зараз на передовій пандемії, але більшість з нас проведуть тижні або навіть місяці у своїх будинках", - каже він.

Копирайт изображения Jon Mills / SWNS Image caption Три маленькі метеорити у небі над Північним Сомерсетом

"Надзвичайна ситуація дає нам унікальну можливість насолодитися неймовірною красою, яка оточує нас".

Копирайт изображения Brian Johns / SWNS Image caption Це фото зробили поруч з озером Мізерден у графстві Глостершир

Копирайт изображения Nick Lucas / SWNS Image caption Зоряні сліди в околицях Гемпширу

Копирайт изображения Jawad Saleem / SWNS Image caption Це фото зробили на північному сході Лондона

Копирайт изображения Andrew Fusek Peters / SWNS Image caption Фото з вікна будинку у Шропширі

Копирайт изображения Nick Jackson / SWNS Image caption Зоряний слід над Шропширом

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