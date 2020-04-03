Чисте небо на карантині - радість для фотографів
Коронавірус "зачинив" багатьох людей вдома, тому фотографам доводиться шукати нові мистецькі форми.
Країни майже повністю закрили повітряний простір, але любителям фото це, навпаки, полегшило життя - їм більше не потрібно витрачати години на видалення слідів від літаків зі світлин нічного неба.
Британські фотографи зафіксували рух зірок у нічному небі. Вони знімали з вікон домівок або під час щоденних прогулянок.
Техніка зйомки зоряних слідів передбачає тривалий час витримки. Це дозволяє зафіксувати на знімку рух зірок у нічному небі, який видно завдяки обертанню земної кулі.
"Я зазвичай витрачаю багато часу на видалення слідів, що залишають після себе літаки, але цього разу у кадр потрапив лише один літак, замість звичайних 20-30", - каже студент Бен Локетт зі Стаффордшира.
Інший фотограф, Ендрю Вайт, каже: "Вечорами я продовжую спостерігати за "карантинним небом", навіть не виходячи з дому.
Раніше на вулицях зазвичай було повно людей - хтось повертався додому з паба, гуляли закохані, таксисти підбирали любителів вечірок. А зараз я побачив лише одну людину, а машин не було взагалі.
Небо також було порожнім від літаків, тому обробити зображення було дуже легко".
Фотограф Джон Міллс вважає, що фотографії чудово віддзеркалюють неймовірні часи, які переживає світ.
"Ми завжди пам'ятаємо про тих, хто зараз на передовій пандемії, але більшість з нас проведуть тижні або навіть місяці у своїх будинках", - каже він.
"Надзвичайна ситуація дає нам унікальну можливість насолодитися неймовірною красою, яка оточує нас".
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