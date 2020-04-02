Зеленський vs коронавірус: як українці оцінили дії влади
48% українців вважають, що влада неуспішно протидіяла пандемії коронавірусу. Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 27 по 30 березня 2020 року.
Натомість 40% опитаних вважають, що дії влади в протидії коронавірусу були успішними.
Крім того, 57% із 1500 опитаних думають, що влада неуспішна в запобіганні можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з коронавірусом.
А 17% опитаних вважають, що влада все робить правильно у цьому напрямку.
Ставлення до політиків
До президента Володимира Зеленського, згідно з опитуванням КМІС, позитивно ставляться 46% тих, хто знає політика (в лютому таких було 48%), негативно - 21% (в лютому було 24%).
До міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно ставляться 12% тих, хто знає політика, нейтрально - 53%, негативно - 35%.
Згідно з опитуванням Центру соціальних і маркетингових досліджень "Соціс", Володимир Зеленський є політиком з найвищим рейтингом.
Якби вибори відбулися зараз, за Зеленського проголосували б 40,4% респондентів. У лютому таких було менше - 38,4%.
Дещо зріс і рейтинг Петра Порошенка (з 9,6% у лютому до 11,8% у березні) та знизився рейтинг Юлії Тимошенко (з 7,5% у лютому до 5,1% у березні).
Це опитування проводили з 13 по 23 березня 2020 року. Опитали дві тисячі людей.
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Українці про карантин
Близько половини українців (49%) думають, що обмежувальні заходи через коронавірус влада запровадила вчасно, йдеться в опитування КМІС.
38% вважають, що влада запізнилася з протидією епідемії.
43% опитаних українців виступають за більш жорсткий карантин.
40% думають, що заходи цілком адекватні ситуації;
9% дотримуються думки, що ці заходи повинні бути менш жорсткими, і що влада запровадила забагато непотрібних обмежень.
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