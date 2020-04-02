У Франківську померла третя вагітна. Підозрюють коронавірус
В Івано-Франківську у пологовому будинку померла вагітна жінка, у неї підозрюють коронавірус. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у Facebook.
"Учора, 1 квітня, у міському клінічному перинатальному центрі раптово померла вагітна жінка, термін вагітності - 35-36 тижнів", - розповів мер.
Лікарі змогли врятувати дитину. Вона - в реанімації. Її стан - середньої тяжкості.
Розтин жінки показав підозру на пневмонію. Перевіряють, чи був у неї коронавірус, розповів мер.
Напередодні коронавірус підтвердили ще в однієї вагітної. Експрес-тест двічі показав негативний результат, але аналіз методом ПЛР виявив вірус. Її стан - задовільний. Вона перебуває в ізольованій палаті.
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Зараз у пологовому будинку проводять тестування всього медперсоналу і пацієнток. У чотирьох медиків експрес-тести показали "слабо-позитивний" результат, їх перевірять на корнавірус методом ПЛР.
Раніше в обласному перинатальному центрі у Франківську померли дві вагітні жінки, у яких був коронавірус.
Всього станом на 2 квітня на Франківщині зафіксували 74 випадки коронавірусу.
153 людини перебувають у лікарнях з пневмонією - у них підозра на коронавірус.
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