У Франківську померла третя вагітна. Підозрюють коронавірус

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В Івано-Франківську у пологовому будинку померла вагітна жінка, у неї підозрюють коронавірус. Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у Facebook.

"Учора, 1 квітня, у міському клінічному перинатальному центрі раптово померла вагітна жінка, термін вагітності - 35-36 тижнів", - розповів мер.

Лікарі змогли врятувати дитину. Вона - в реанімації. Її стан - середньої тяжкості.

Розтин жінки показав підозру на пневмонію. Перевіряють, чи був у неї коронавірус, розповів мер.

Напередодні коронавірус підтвердили ще в однієї вагітної. Експрес-тест двічі показав негативний результат, але аналіз методом ПЛР виявив вірус. Її стан - задовільний. Вона перебуває в ізольованій палаті.

Зараз у пологовому будинку проводять тестування всього медперсоналу і пацієнток. У чотирьох медиків експрес-тести показали "слабо-позитивний" результат, їх перевірять на корнавірус методом ПЛР.

Раніше в обласному перинатальному центрі у Франківську померли дві вагітні жінки, у яких був коронавірус.

Всього станом на 2 квітня на Франківщині зафіксували 74 випадки коронавірусу.

153 людини перебувають у лікарнях з пневмонією - у них підозра на коронавірус.

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