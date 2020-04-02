Ефективні чи ні? Чому ВОЗ може змінити рекомендації щодо масок? Випуск новин

  • 2 квітня 2020

У випуску 2 квітня:

  • Як реагують українці на можливе запровадження нових правил карантину?
  • Ми надто далеко чхаємо. Що каже ВОЗ про ефективність масок у боротьбі з коронавірусом?
  • Масок мало не буває. Рівненський льонокомбінат перейшов на нову продукцію. Попит величезний.
  • Досвід підводника. Як самоізолюватися і не з'їхати з глузду?
  • Моржу коронавірус не страшний. Київський пенсіонер тренується і закаляєтья, хоча йому рекомендують самоізолюватися.

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