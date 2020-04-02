Ефективні чи ні? Чому ВОЗ може змінити рекомендації щодо масок? Випуск новин
У випуску 2 квітня:
- Як реагують українці на можливе запровадження нових правил карантину?
- Ми надто далеко чхаємо. Що каже ВОЗ про ефективність масок у боротьбі з коронавірусом?
- Масок мало не буває. Рівненський льонокомбінат перейшов на нову продукцію. Попит величезний.
- Досвід підводника. Як самоізолюватися і не з'їхати з глузду?
- Моржу коронавірус не страшний. Київський пенсіонер тренується і закаляєтья, хоча йому рекомендують самоізолюватися.
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