Не можна буде виходити навіть вдвох: що ще забороняє Кабмін

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Кабінет міністрів вводить суворі обмеження щодо пересування громадян в Україні.

Відповідну постанову уряд вже ухвалив, найближчим часом її оприлюднять, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час програми "Право на владу".

За словами міністра, передусім документ передбачає "обмеження пересування людей щодо часу перебування на вулиці".

"Також це буде стосуватись перебування в засобах індивідуального захисту. Також це буде стосуватись того, що не можна буде пересуватись навіть по двох", - повідомив міністр.

Також, за його словами, Кабмін вирішив закрити всі спортивні майданчики, всі сквери та заборонити всі масові події.

Степанов підкреслив, що ці заходи "є неминучими".

"Я вважаю за необхідне, щоб в нас не було італійського або іспанського сценарію, нам потрібно посилити заходи карантину. Іншого шляху просто не існує", - заявив міністр.

1 квітня стало відомо, що уряд хоче посилити карантин в країні. Тоді йшлося про заборону виходити на вулицю без маски та гуляти групою понад дві людини.

Виключення планувалося зробити для тих, хто гуляє з дитиною чи пересувається у групі через службову необхідність.

Також уряд планував заборонити користування парками, скверами. Хіба що одна людина буде вигулювати домашню тварину.

Карантин в Україні

Карантин в Україні уряд запровадив до 24 квітня.

В країні закрили метро, обмежили користування громадським транспортом, закрили всі торгово-розважальні заклади, крім аптек і продуктових магазинів.

Громадянам рекомендували відвідувати громадські місця в масках.

Втім, зараз в уряді допускають, що карантин можуть продовжити до 15 травня.

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