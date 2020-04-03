Хроніки коронавірусу: у Мілані закрили переповнений крематорій. Мільйони - без роботи

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Кількість випадків зараження коронавірусом у світі перевищила мільйон. З них понад 211 тис. людей одужали, померли понад 53 тис.

У лідерах за кількістю хворих - США, де зафіксували понад 245 тис. випадків. За ними йдуть Італія та Іспанія, де понад 100 тис. заражень.

Смертність в Європі та США продовжує зростати. Кількість померлих в Америці та одразу в трьох європейських країнах перевищила втрати в Китаї.

У Італії померли через коронавірус майже 14 тисяч, у Іспанії понад 10 тисяч, а у Франції понад 5 тисяч.

У США померли майже 6 тис. людей, зокрема і немовля, якому було лише шість тижнів.

Мільйони втрачають роботу

Коронавірус шкодить не лише здоров'ю людей, але і їхньому добробуту.

У США 2 квітня зафіксували 6,6 млн нових безробітних. У Іспанії за час карантину 900 тис. людей втратили робочі місця.

ООН прогнозує, що через пандемію втратять роботу понад 25 млн людей по всьому світу.

У Мілані закрили крематорій

Через перевантаження в італійському Мілані, одному з епіцентрів поширення коронавірусу, до кінця місяця закрився головний крематорій.

Заклад не справляється з кількістю померлих, тож весь цей час він не прийматиме нові тіла.

Втім, робота в крематорії продовжиться, тут будуть кремувати тих, хто помер від Covid-19 раніше.

Погрози розстрілів на Філіппінах

На Філіппінах за порушення карантину можна буде поплатитись життям, попередив президент країни Родріго Дутерте.

Поліція та військові мають повноваження стріляти та навіть застрелити злісних порушників обмежень, якщо вважатимуть, що життя чи здоров'я силовиків в небезпеці, заявив президент.

Всього на Філіппінах зафіксували понад 2,6 тис. заражень коронавірусом. 107 людей померли.

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