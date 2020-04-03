Коронавірус в Україні: Понад 900 випадків, 23 людини померли
Станом на ранок 3 квітня в Україні лабораторно підтвердили 942 випадки коронавірусної інфекції.
За добу додалося 138 нових випадків, йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
Загалом за час спалаху 23 людини померли, 19 пацієнтів одужали, додають у відомстві.
Через поширення вірусу Кабінет міністрів вирішив посилити карантинні заходи в Україні.
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Відповідну постанову вже затвердили, але ще не оприлюднили.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що, зокрема, обмежили час перебування на вулиці.
На вулицю можна буде виходити лише поодинці та лише в масках.
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