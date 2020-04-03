Рецепт BBC: незвичайна шарлотка з хлібом замість тіста

Незвичайна шарлотка з карамелізованими яблуками не забере багато зусиль, адже для її приготування не потрібно робити тісто, замість нього використовують звичайний хліб.

Інгредієнти: Цукрова пудра - 200 г

Нарізані, почищені яблука - 6 шт

Кальвадос - 2 ст. ложки

Апельсин - 1 шт

Кориця - 0,5 чайної ложки

Вершкове масло - 150 г

Білий хліб - 6 шматків

Вершки - 200 мл

Розігрійте духовку до 180-200 градусів, розтопіть 100 грамів вершкового масла в невелику, глибоку посудину для запікання.

Поставте каструлю на маленький вогонь, насипте в неї 120 грамів цукру та влийте три столові ложки води. Помішуйте рідину, доки не утвориться карамель.

Додайте нарізані і почищені яблука в карамель. Додайте кальвадос, сік апельсина, корицю та 20 грамів розтопленого масла.

Накрийте суміш кришкою і доведіть до кипіння, варіть 5 хвилин. Тоді зніміть кришку і тримайте на вогні, поки вся рідина не випарується, а яблука не стануть м'якими. Зніміть суміш з вогню і залиште остигати.

Відділіть від шматочків хліба скоринки і злегка розімніть їх качалкою. Хліб слід занурити в розтоплене масло, а потім вистелити чотирма шматочками посудину для запікання. Стежте, щоб між шматками хлібу не було проміжків.

Викладіть суміш з яблуками в посудину з хлібом та накрийте шарлотку зверху шматками хліба, що залишилися. Акуратно защепіть краї хліба між собою.

Поставте посудину в духовку та залиште запікатись на 35-40 хвилин до золотисто-коричневого кольору. Тоді дайте 5-10 хвилин охолонути та обережно переверніть форму на велику тарілку.

Поки шарлотка готується, приготуйте соус. Зробіть карамель з 60 г цукру і чотирьох столових ложок води. Додайте 20 г масла і 200 мл вершків. За 5 хвилин зніміть суміш з вогню.

Перед подачею полийте шарлотку соусом.

Час приготування 1-2 години.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!