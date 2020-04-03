Маски у магазинах Австрії - обов'язкові, але безкоштовні. А що тепер в Україні?

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В Австрії покупців зобов'яжуть одягати маску перед входом до продуктових магазинів. Але для покупців вони будуть безкоштовними.

Ці нововведення планували запровадити від 3 квітня. Але супермаркети попросили більше часу, щоби закупити достатню кількість масок.

Австрійській канцлер Себастьян Курц заявив, що уряд, ймовірно, наполягатиме на тому, аби маски одягали у більшості місць, як це роблять в Азії.

Уряд думає, що такі заходи допоможуть згодом відкрити інші магазини.

Водночас Курц сказав, що маски не захистять людину, яка її одягла, від зараження. Проте, якщо хвора людина носитиме маску, то це захистить її оточення.

Всесвітня організація охорони здоров'я скептично налаштована щодо подібних кроків. Вони припускають, що неправильне використання масок насправді може бути негативним.

Де обов'язково носити маску в Україні?

В Україні посилили обмеження у звязку з коронавірусом. Уряд заборонив з 6 квітня перебувати в громадських місцях без маски або респіратора.

З середини березня відділення поштового зв'язку, магазини та аптеки допускають в приміщення лише відвідувачів у масках.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що захисні маски не убезпечать вас від коронавірусу, але можуть убезпечити інших.

Носіння масок усіма українцями, твердить головний санітарний лікар України, повинно захистити тих, хто забезпечує медичну допомогу, охорону порядку, роботу транспорту, магазинів та аптек.

В Україні медичні маски стали дефіцитним товаром: вони зникли з аптек, а на на "чорному ринку" їх продавали у 3-5 раз дорожче.

Карантин в країні продовжили до 24 квітня. Закрили метро, обмежили користування громадським транспортом, закрили всі торгово-розважальні заклади, крім аптек і продуктових магазинів.

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